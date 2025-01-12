Eğitici içerikler okuma alışkanlığını artırdı

Dijital dönüşüm, çocukların günlük yaşamlarını ve eğitim süreçlerini hızla şekillendirmeye devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyondan fazla kullanıcı olan bir çocuk eğitim ve eğlence platformu önemli bir araştırmaya imza attı. Platform, 5-7 yaş aralığındaki 600 bin kullanıcısının dijital davranışlarını analiz ettiği araştırmasıyla çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 2024 yılında platform üzerinden 59 milyondan fazla eğitici oyun oynandı. Doğru kullanıldığında dijital platformların okuma alışkanlığını da artırabileceğini gösteren veriler elde edildi. Araştırma sonuçlarına göre 2024'te 2,8 milyon dijital kitap okundu. Aylık dijital kitap okuma oranlarında Avrupa 15.3 kitap ile ilk sırada yer alırken, Türkiye 14.8 kitap ile ikinci sırada bulunuyor. Güney Amerika 11.4 kitap, Kuzey Amerika 11.2 kitap, Asya Pasifik 9.8 kitap ve Orta Doğu-Afrika 8.9 kitap ile listede yer alıyor.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Araştırma sonuçlarına göre, Avrupa bölgesi günlük 1 saat 2 dakika ile dijital içerik kullanımında lider konumda. Türkiye ise günlük 1 saatlik ortalama ile Avrupa'nın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Bunu 43 dakika ile Güney Amerika, 42 dakika ile Asya Pasifik ve 41 dakika ile Kuzey Amerika takip ediyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesi ise 31 dakika ile en düşük kullanım süresine sahip.

EN BİLİNÇLİ EBEVEYNLER TÜRKİYE'DE

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de mobil cihaz sahipliği oranları. Asya Pasifik yüzde 54 ile en yüksek bireysel cihaz sahipliği oranına sahipken, bunu yüzde 53 ile Kuzey Amerika takip ediyor. Türkiye yüzde 17 ile en düşük orana sahip. Buna karşılık Türkiye, yüzde 79 ile en yüksek ebeveyn ekran kontrol oranına sahip ülke konumunda bulunuyor.

ÖĞRETMENLER DİJİTAL EĞİTİMİ DESTEKLİYOR

Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 81,7'si, yaşa uygun ve güvenli dijital eğitici uygulamaların, kontrollü şekilde kullanıldığında çocukların gelişimine katkı sağladığını düşünüyor. Öğretmenler, dijital uygulamaların en çok yaratıcılık ve hayal gücü (yüzde 76,6), dil gelişimi (yüzde 71,5) ve problem çözme (yüzde 69,9) alanlarında katkı sağladığını belirtiyor. Bunu analitik düşünme (yüzde 50,7), sosyal beceriler (yüzde 40,9) ve motor beceriler (yüzde 33,5) takip ediyor.