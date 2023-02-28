Eğitim camiası yasta

Deprem felaketinden en ağır yarayı alan kentlerden Adıyaman'da eğitim camiası 150 üyesini kaybetti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken hayatını kaybedenlerin isim listesinde bir ilçe müdürü, 10 okul yöneticisi, 102 öğretmen, 31 memur, 4 ücretli öğretmen ve 2 TYP çalışanı yer aldı. MEB, kentteki tüm öğretmenleri tek tek arayıp "İyi misiniz? Aileniz nasıl?" diye sordu. İki çocuğuyla yaşamını yitiren öğretmen Yakup Bereket'in aynı zamanda meslektaşı olan eşi Özge Bereket'in mezara bıraktığı şiir okuyanları ağlattı.