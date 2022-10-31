Eğitim ile İlgili Atasözleri- Eğitimle İlgili Deyimler, Özdeyişler, Atasözleri ve Anlamları

Eğitim hayatımız boyunca bizleri geliştiren ve dönüştüren bir süreçtir. Bu önemli süreci anlatan eğitim ile ilgili atasözleri çeşitlilik göstermiştir. Kişinin beli başlı alanlarda yeterlilik kazanması, eğitimin önemli amaçlarından birisidir. Atalarımızın da geçmiş zamandan beri vurguladığı özdeyişler, atasözleri ve deyimler bizler için büyük bir öneme sahiptir. Öğretici bir içeriğe de sahip bu tür atasözleri kültürümüzde de yer edinmiştir. Eğitim ile ilgili kimi atasözleri çok kez duyulmuş olsa da bazısı hiç duyulmamıştır. Bu yazımızda da yer verdiğimiz eğitimle ilgili atasözleri ve deyimleri, eğitimin ne derece önemli olduğunu göstermiştir. İşte eğitim ile ilgili atasözlerine dair detaylar...

Eğitim ile İlgili Atasözleri

Eğitim bir milletin gelişimi için önemlidir. Geçmişten günümüze dek her daim önemini koruyan eğitim, çeşitli atasözleri ve deyimlerle de ön plana çıkmıştır. Eğitim ile ilgili atasözleri bu anlamda çeşitlilik göstermiştir. Bunlardan bazıları ise şu şekildedir;

Öğrenmenin yaşı yoktur.

Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.

Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.

Kalem kılıçtan üstündür.

Ağaç yaşken eğilir.

Üzüm, üzüme baka baka kararır.

Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.

Eğitimle İlgili Deyimler

Eğitim ile ilgili deyimler gündelik hayatımızda da dilimize yerleşmiştir. Bu nedenle sıkça kullandığımız deyimler, eğitimin ne derece önemli olduğunu da göstermiştir. Bir toplumun gelişiminde eğitimin önemi pek çok deyimde de vurgulanmıştır. Eğitimle ilgili deyimler şu şekildedir;

Eli kalem tutmak

Bilgiçlik taslamak

Dirsek çürütmek

Yol göstermek

Akıl hocalığı yapmak

Eğitim ile İlgili Atasözleri ve Deyimler

Eğitim ile ilgili atasözleri ve deyimler dışında, belli başlı özdeyişler de dikkat çekmiştir. Bir toplumun gelişiminde eğitimin önemini vurgulamak isteyenler için bu sözler sıkça kullanılmıştır. Eğitimle ilgili ünlü düşünürlerin ve bilim insanlarının sözlerinden bazıları ise şu şekildedir;

Eğitimin kökleri acı meyveleri tatlıdır.

Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir.

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir

İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.