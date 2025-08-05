Eğitim koçu sahtekârlığına dikkat! Tercihi güvenilir kaynaklardan yapın

Milyonlarca üniversite adayının gelecekleri için en önemli adım olan tercih süreci devam ediyor. Bu dönemde 'Eğitim Koçu' adı altında pek çok kişi adayların tercihleriyle ilgili yorum yapıp kafa karıştırabiliyor. Özellikle sosyal medya ve dijital mecralarda kendini uzman olarak tanıtan bu kişilerden uzak durun. Bu kişiler işin ehli olmadıkları için yanlış yönlendirmede bulunarak mağduriyet de yaratabilir. Adaylar listelerinin son şeklini mutlaka uzman bir rehber öğretmenle birlikte vermeliler. Öte yandan sizi en yakından tanıyan iki kişinin anne ve babanız olduğunu unutmayın. Bu süreçte yaşayabileceğiniz kararsızlıklarınızı, sizi tanıyan ve deneyim sahibi olan anne-babanızla birlikte uzlaşarak atlatmaya çalışmanız yararınıza olacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM ATLASI (YÖK ATLAS):

YÖK tarafından hazırlanan bir web sitesidir. Sitenin içeriğinde "Üniversite Programları", "Mezun Başarı Bilgileri", "Tercih Sihirbazı", "Meslek Atlası", "Net Sihirbazı" modülleri bulunmaktadır. Bu web sitesi meslekler, üniversiteler ve bölümler hakkında YÖK'ün güncel verilerine ulaşabileceğiniz bir sitedir. Web adresi: https://yokatlas.yok.gov.tr/

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) WEB SİTESİ:

Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan, A'dan Z'ye birçok mesleği tanıyabileceğiniz, mesleki gereklilikler ve çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir web sitesidir. Web adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/ MeslekleriTaniyalim.aspx

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) WEB SİTESİ:

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan, mesleklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlilikleri inceleyebileceğiniz bir web sitesidir. Web adresi: https://www.myk.gov.tr/tr

ÜNİ-VERİ:

Üni-Veri, ülkemizdeki üniversitelerin bölüm bazında iş bulma sürelerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme oranlarını, ortalama ücretlerini, istihdamın sektörel dağılımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya koyan ulusal bir araştırmadır. Web adresi: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

URAP (AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE ÜNİVERSİTE SIRALAMASI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde oluşturulan ve üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralayan bir araştırma laboratuvarıdır. Web adresi: https://newtr.urapcenter.org/

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ

Üniversitelerin yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin harekete geçirilmesi ve bu alandaki performanslarının ölçülmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanmıştır. Endeks kapsamında en girişimci ve yenilikçi 50 üniversite, "bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği", "fikri mülkiyet havuzu", "işbirliği ve etkileşim" ile "ekonomik ve toplumsal katkı" boyutları altında 23 göstergeye göre sıralanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Web adresi: https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar /girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi

YÖKSİS (YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından oluşturulan Türkiye'deki üniversitelerin ve yükseköğretim kurumlarının verilerinin toplandığı ve yönetildiği bir merkezi bilgi sistemidir. Web adresi: https://yoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ harita/

KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Türkiye'de yükseköğrenim gören öğrencilere barınma, burs ve kredi desteği sağlayan devlet kurumudur. Web adresleri: https://kygm.gsb.gov.tr/ YurtMudurlukleri https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/3228/3200/ Kredi-Burs-Hizmetleri