Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 2 yıl akredite oldu. ETÜ, yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitimöğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin "planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma" döngüsü kapsamında değerlendirildiği Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 2 yıl süre ile akredite olma başarısı gösterdi. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak "Erzurum Teknik Üniversitesi bilim ve teknolojide yenilikten, eğitim ve öğretimde kaliteden ödün vermeden, girişimci ve uluslararası bir üniversite olma vizyonuyla ülkesine katma değer üreten bir bilim yuvasıdır" dedi. Rektör Çakmak aday öğrencilere şu mesajı verdi: "Kurulduğu günden bu yana, bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip, milletinin sahip olduğu değerlerden güç alan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, sosyal sorumluluk bilincine sahip ve öz güveni yüksek bireyler yetiştirmeyi gaye edinen genç ve dinamik bir üniversitedir. Bu dinamizm ile üniversitemiz, gerçekleştirdiği uluslararası iş birlikleri ve geliştirdiği ulusal/ uluslararası projeleriyle ülkemizin gelecek vizyonuna katkı sunmaya devam etmektedir. 'Eğitim öğrenciye saygıyla başlar' anlayışıyla öğrenci merkezli eğitimi önceleyen Erzurum Teknik Üniversitesi, nitelikli akademik kadrosu, güçlü altyapısı ve geniş kampüs olanaklarıyla ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılama sorumluluğuyla yenilik ve gelişimden hiçbir zaman ödün vermeden bilimsel, kültürel sportif ve sanatsal faaliyetleri ile öğrencilerini hayata hazırlamaya devam edecektir"Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki bilimsel araştırmaların bölgenin en büyük araştırma merkezlerinden biri olan ETÜ-YÜTAM'da gerçekleştirildiğini söyleyen Rektör Çakmak "Bünyesinde Biyomalzeme Üretimi ve Biyomekanik, Eklemeli İmalat, Yüzey Mühendisliği, Kompozit Malzeme, Fotonik ve Güneş Enerjisi Sistemleri, 2B Malzeme, Moleküler Biyoloji, Genetik, Bitki Biyoteknolojisi, Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Organik Kimya olmak üzere farklı disiplinlerde araştırma gruplarını barındırmaktadır. ETÜ-YÜTAM'ın sahip olduğu araştırma altyapısı olanaklarından sanayicilerin yararlanmasını da sağlayarak üniversite-sanayi iş birliğine önemli katkılar sunmaktadır" bilgisini verdi.Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesinde öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri birçok fiziksel mekân olduğunu hatırlatan Rektör Çakmak bu olanaklar hakkında şu bilgileri verdi: "Danışman hocalar eşliğinde öğrenciler tarafından kurulan 40'a yakın öğrenci kulübü ve topluluğu bulunmaktadır. Her bahar döneminde düzenlenen kulüp tanıtım festivalinde ETÜ ailesinin her yeni üyesi kendisine uygun kulüp veya topluluklardan bir ya da birden fazlasına üye olarak hem eğlenmekte hem de öğrenme fırsatı yakalamaktadır. Aynı zamanda bir kış sporu merkezi olan Erzurum'da öğrenciler, ETÜ tarafından düzenlenen ücretsiz kurslardan da (kayak, curling, buz hokeyi vb.) yararlanabilmekte ve üniversite takımlarında yer alabilmektedirler. Diğer taraftan kadim bir medeniyet ve kültür şehri olan Erzurum'un doğal ve tarihi güzellikleri, üniversitemiz tarafından her akademik yılın başında düzenlenen oryantasyon ve gezi programlarıyla yeni gelen öğrencilere tanıtılmaktadır. Ayrıca öğrenciler bahar aylarında düzenlenen şenlikler, konserler ve spor müsabakalarıyla da sosyalleşmekte ve yeni arkadaşlıklar edinebilmektedirler.