Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde eğitim sistemine 363 bini aşkın derslik kazandırıldı. MEB, derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için altyapısını sürekli güçlendiriyor. Edinilen bilgiye göre 2003 yılından bugüne kadar toplam 363 bin 662 adet yeni dersliğin yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunuldu. Böylelikle derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye düştü.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarım ihtiyacı oluşan eğitim yapılarının da bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 45 bin derslik 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için hazır hâle getirildi. Riskli görüldüğü için yıkım ya da tahkik kararı verilen okulların kullanıma açılamayacak olması sebebiyle, bölgede ihtiyaç duyulabilecek yapıların hızla inşası için farklı türlerde çelik ve modüler eğitim yapısı projeleri geliştirildi. Bölgede ihtiyaç duyulabilecek okul tür ve sayıları belirlendi. Bakan Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada, 22 bin 39 dersliğin yapım programına alındığını duyurmuştu. Bu dersliklerden 2 bin 571'i yeni dönemde hizmete açıldı.