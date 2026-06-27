Eğitim teknolojilerinde dünyaya model olduk

Eğitim teknolojilerinde Türkiye'nin geldiği nokta, İstanbul'da düzenlenen 7'nci Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı'nda (TETZ 2026) bir kez daha ortaya kondu. Dünyadan çok sayıda eğitim paydaşını buluşturan zirve, yapay zekâdan dijital öğrenme araçlarına kadar eğitimde geleceğin yol haritasının çizildiği önemli bir platform oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zirvede yaptığı konuşmada, dijital çağda yalnızca teknolojiye yatırım yapmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda teknolojiyi doğru kullanan bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

YERLİ ALTYAPI VURGUSU

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltan önemli adımlar attığını belirterek "Kendi altyapımızı, yazılımımızı ve içeriğimizi üreten modeller geliştirdik" dedi. Öğrencilerin dijital dünyada mahremiyetinin korunmasının da öncelikli konular arasında yer aldığını söyleyen Tekin, okulların tamamında internet erişimi sağlandığını, etkileşimli tahtaların yaygınlaştığını ve yapay zekâ destekli eğitim uygulamalarının aktif biçimde kullanılmaya başlandığını ifade etti.

TIMSS'TE SIÇRAMA



Uluslararası başarı verileri de Türkiye'nin yükselişini destekliyor. TIMSS 2023 sonuçlarına göre Türkiye, 4'üncü sınıf matematik alanında puanını en fazla artıran ülke oldu. Fen bilimlerinde ise tüm ülkeler arasında 4'üncü, OECD ülkeleri arasında 2'nci sıraya yükseldi. PISA 2022 sonuçlarında da OECD genelinde matematik ve fen puanları düşerken Türkiye'nin fen puanı arttı. Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki bu birikimi farklı ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek eğitim teknolojilerinde Türkiye'nin artık sadece takip eden değil, yön veren ülkeler arasında yer aldığını söyledi.



OECD'DE ÜST SIRALARDA

TÜRKİYE'nin eğitimde dijital kapasitesi uluslararası verilerle de dikkat çekiyor. OECD ülkeleri arasında okullara teknolojik altyapı sağlama konusunda üst sıralarda yer alan Türkiye, özellikle pandemi döneminde kurduğu güçlü dijital sistemlerle öne çıktı. EBA başta olmak üzere geliştirilen dijital platformlar sayesinde 18 milyondan fazla öğrenci, eğitimden kopmadan öğretmenleriyle buluşmaya devam etti. Bu sistemler bugün yalnızca kriz dönemlerinde değil, kalıcı eğitim araçları olarak da kullanılıyor.