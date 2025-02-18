Eğitim ve teknolojinin kalbi bu zirvede atacak: Yapay zekâ masaya yatırılacak

Eğitim ve teknoloji dünyasının Türkiye'deki en köklü ve kapsamlı etkinliklerinden olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ25) bu yıl "Dijital Uyanış: Yapay Zekâ Çağında Eğitim" temasıyla düzenlenecek. 22 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek zirve, eğitimde yapay zekâ uygulamalarından sürdürülebilir politikalara kadar geleceğin eğitim dinamiklerini masaya yatıracak. 2 binden fazla katılımcı, 1000'den fazla öğretmen ve 10 fazla ülkeden uzmanla her yıl büyüyen Eğitim Teknolojileri Zirvesi, eğitimin geleceğini şekillendiren öncü platform olma özelliğini taşıyor. Sanat ve teknolojiyi harmanlayan özel performanslarla renklenecek zirve, katılımcılara hem öğretici hem de ilham verici bir deneyim sunacak. Veri kullanımındaki etik ilkelerden küresel işbirliklerine kadar pek çok boyutu kapsayan ETZ25, sürdürülebilir bir dijital dönüşüm için katılımcılara gerekli farkındalığı kazandıracak ve eğitimdeki bu uyanışı çok yönlü bir perspektifle destekleyecek.

KARİYER DESTEĞİ VERİLİYOR

Bu yıl zirvenin ana sponsorluğunu Kariyerküre üstlenecek. Öğrencileri bireysel özellikleri ve ilgi alanlarına göre kariyer seçmelerine yardımcı olan Kariyerküre'nin ana medya sponsorluğunu ise SABAH Gazetesi yürütüyor. Kariyerküre uzmanları, bilimsel yöntemler ve yapay zekâ desteği kullanarak öğrencilerin kişilik özelliklerini keşfetmelerine, psikolojik ve kariyer ihtiyaçlarını belirlemelerine ve kariyer hedeflerine ulaşmak için kişiselleştirilmiş kariyer danışmanlığı hizmeti sunuyor. Böylece gençlerin bireysel potansiyellerini açığa çıkarma ve kariyer hedeflerini belirleme süreçlerinde güvenilir bir rehberlik sağlıyor. Kariyerküre danışmanlık sürecine, danışanların aileleri de dâhil ediliyor. Ayrıca meslekler hakkında gerçekçi bilgi ve deneyime sahip olmaları için staj imkânları sunarak öğrencilerin tercihlerinin isabetli olması için 360 derece danışmanlık hizmeti veriyor.

DÜNYACA ÜNLÜ KATILIMCILAR

Zirvede dünyadaki yapay zekâ uygulamaları, veri güvenliği ve etik, okullarda güvenli teknoloji kullanımları gibi önemli konular masaya yatırılacak. Zirvede UNESCO Yapay Zekâ ve Eğitim Birimi Başkanı Fengchun Miao, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Dijital Öğrenme Kıdemli Uzmanı Alessandro Brolpito, Güney Kore Woosong Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Tınmaz da konuşma yapacak. Türkiye'den ise Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Soner Yıldırım, Zehra Öney, Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Doç. Dr. Dicle Yurdakul, Dr. Kerem Dündar, Dr. Sema Mercanoğlu Erin gibi uzmanlar yer alacak.



ZİRVEDE NELER OLACAK?

Broadway Müzikali açılışı: Zirve, sanat ve teknolojiyi birleştiren unutulmaz bir Broadway Müzikalleri gösterisi ile enerjik bir başlangıç yapacak.

Demet Sağıroğlu konseri: Gün boyu süren yoğun oturumların ardından, sevilen sanatçı Demet Sağıroğlu'nun coşkulu performansıyla renkli bir kapanış yaşanacak.

60'tan fazla sunum ve atölye: Yapay zekâ, öğretmen gelişimi, dijital pedagoji ve sürdürülebilir eğitim politikalarına odaklanan interaktif oturumlar yer alacak.

Küresel isimler, yerel perspektifler: 10'dan fazla ülkeden alanında öncü uzmanlar ve Türkiye'nin önde gelen eğitim teknoloji liderleri bir araya gelecek.