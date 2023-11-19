Eğitimde değişim İstanbul’da konuşuldu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 2 gün süren İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi. 50 ülkeden eğitim uzmanları ve bakanları İstanbul'da "Eğitimde Değişimi Yönetmek" konulu zirvede bir araya geldi. 3 ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın seçkin eğitimci ve akademisyenlerini İstanbul'da buluşturan zirvede yapay zekâ, biyoteknoloji ve benzeri teknolojilerin kuşattığı insanın, dijitalleşme çağında eleştirel düşünme yeteneğini koruması ve insan olarak kalmasının mücadelesi tartışıldı. Zirvenin ikinci gününde ise "Türkiye'nin Eğitim Yüzyılı", "Yarının Eğitim Dünyasında Teknoloji" ve "Okul Yöneticileri" oturumları da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli moderatörlüğünde gerçekleşen 'Türkiye Yüzyılı'nda Eğitim' başlıklı panelde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Özcan yer aldı. Ökten, "Çocuklarımıza fikirlerinde, hislerinde ve hayallerinde ufuk olmak çabası içindeyiz. Çünkü eğitim ancak doğru yapıldığında ve doğru amaçlar için kullanıldığında doğru insanlar yetiştirir." diye konuştu.Türkiye'nin insani diplomasi anlayışıyla geçici koruma altındaki milyonlarca insana ev sahipliği yaptığına değinen Ökten; "Mülteci öğrencilerin sayısında ülkemiz dünyada birinci sıradadır. Amacımız hiç kimsenin eğitiminde yıl kaybetmemesini sağlamak, desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızın geleceğine umut olmaktır." dedi.