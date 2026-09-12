Eğitimde dijital devrim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu tepeden tırnağa yenilendi. Yapay zekâ desteği, kişiselleştirilmiş öğrenme süreçleriyle donatılan yeni EBA, pazartesi günü öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuluyor.

YAŞA ÖZEL TASARIM

Buna göre okul öncesi ve ilkokul, çok daha görsel, ilgi çekici içeriklerle desteklendi. Ortaokulda, yalın, sade tasarımla öğrencinin odaklanması kolaylaştırıldı.

YAPAY ZEKÂ ASİSTANI

Liseye ise gelişmiş yapay zekâ asistanı ve akıllı arama motoru entegre edildi. EBA, yaklaşan sınavları, yarım bırakılan konuları, öğretmenlerin gönderdiği çalışmaları öğrencilere anlık bildirimlerle hatırlatacak.

KONU ANLATIMLI VİDEO

EBA'da 200'den fazla etkileşimli simülasyon, konu ve kavramları anlatan özel videolar, öğretmen ve öğrencilerin tüm eğitim hayatı boyunca saklayabileceği dijital not alma yetenekleri yer alıyor. Öğretmenler de platform üzerinden soru hazırlayabilecek, ders planı ve ders anlatım içerikleri oluşturabilecek.

ETİK KURULU HAZIR

Ayrıca Öğretmenler İçin Yapay Zeka Etik Kurulu kuruldu, saha ekipleri oluşturuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör