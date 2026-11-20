Dünyanın en prestijli okul ödülleri arasında gösterilen, İngiltere merkezli T4 Education tarafından düzenlenen 2026 Dünyanın En İyi Okulu Ödülleri açıklandı. Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Darüşşafaka, dünyanın en iyi okullarının belirlendiği uluslararası yarışmada çifte başarıya imza attı.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları halk oylamasında dünya birincisi seçildi. 5 farklı kategoride ilk 10'a giren toplam 50 okulun katıldığı oylamada en fazla oyu alan Darüşşafaka, "Toplumun Seçimi Ödülü"nün sahibi oldu. Kurum ayrıca "Zorlukların Üstesinden Gelme" kategorisinde dünyanın en iyi 3 okulu arasında yer aldı. 1863 yılında kurulan Darüşşafaka'nın uluslararası başarısında, eğitimde fırsat eşitliğini esas alan modeli belirleyici oldu.

ÇOCUKLARA DESTEK ÖNE ÇIKTI

Darüşşafaka'nın başarısının arkasında, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayata geçirdiği iki aşamalı eğitim modeli bulunuyor. Depremden etkilenen çocukların eğitimden kopmaması için yatılı eğitim kapasitesini genişleten kurum, 11 ilden 100 öğrenciye ek kontenjan açtı. Yaşadıkları şehirlerden ayrılamayan çocuklar için ise uzaktan eğitim programı oluşturuldu. Darüşşafaka, 2023 ve 2024 yıllarında depremden etkilenen toplam 400 çocuğa eğitim desteği sağladı. Bu çocukların 200'ü tam burslu yatılı eğitimden, 200'ü ise uzaktan eğitim programından yararlandı. Kurumun yıllık yeni öğrenci kabulü de 2023'te yaklaşık 120'den 220'ye yükseldi.