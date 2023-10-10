Eğitimde hayalet lise tehlikesi

Lise son sınıfta okuyan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler örgün eğitimden çıkarak açık liseye geçmeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin örgün eğitimden kopmaması için açık liseye geçişi zorlaştırdı, devamsızlığa da sıkı takip getirdi. Ancak bu durum ortaya "hayalet lise" diye tanımlanan bir oluşum ortaya çıkardı. Bazı kurs merkezleri bu liselerle anlaşıyor. Bu sözde liseler belli bir para karşılığı öğrencilerin okul kaydını yapıyor. Öğrencinin okula gelmesine gerek yok. Devamsızlık yazılmıyor. Sadece sınav günleri okula çağrılıyorlar. Ancak sınav sorularının da zaten önceden öğrencilere verildiği iddia ediliyor. Öğrenciye "Okula gelmenize gerek yok, kursa gidin, sınava hazırlanın" diyorlar. Sadece bu yılın başında İstanbul'da yüzlerce öğrencinin bu şekilde lise eğitiminden koptuğu ifade ediliyor. SABAH'a konuşan bir özel okul yöneticisi, "Bu yıl sadece bizim okulumuzdan bu şekilde ayrılan 26 lise son öğrencisi var" dedi.Konuyla ilgili SABAH'a açıklama yapan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, "Çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bunlara kesinlikle özel okul demek doğru değil. Bizim derneğimize de kayıtlı değiller. Şöyle çalışıyorlar: Özel koç ya da özel öğretmen adı altında olanlar bu çocukları yönlendiriyor. Çocuğa seviyesinin üzerinde bir deneme sınavı yapıyorlar. Çocuk düşük puanlar alınca 'Senin mutlaka destek alman gerekiyor. Okuldan ayrılıp kursa gitmelisin, okul sınava hazırlık temponu düşürür. Biz seni belli bir seviyeye getireceğiz' diyerek öğrenciyi kurs merkezine gönderiyorlar. Kursa yazılan öğrencinin kaydı anlaşmalı oldukları liselere yapılıyor. Öğrenci lisede okuyor gibi görünüyor ancak okula devam etmiyor. Bir nevi sahte diploma veriyorlar" dedi.MilliEğitim Bakanlığı (MEB) dün yazılı bir açıklama yaparak konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık, hayalet sınıflarda "sahte diploma" verme hazırlığı yapan özel okullarla ilgili yapılan bu ihbarlar üzerine harekete geçti ve e-Okul sistemi üzerinde eylül ayı itibarıyla resmi okullardan özel okullara geçiş yapan öğrencilerin verilerini analiz ederek bu konuda belli tespitler yaptı. İlgili mevzuata aykırı fiilin işlendiği özel okulların kurum açma izni ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Özel okul sahiplerine de brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası verilecek.Oğuzkaan Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ise çok köklü özel okullardan bile hayalet liselere geçişlerin olduğunu belirterek, "Hayalet liseler aslında 4-5 yıldır olan öğrencisiz okullardır. Yeni gündeme gelmesinin nedeni ise bu yıl MEB'in açık liseye geçişlerin önlenmesi için almış olduğu kararlardır. Bu tür para karşılığı diploma veren okulların sahiplerinin eğitimci kabul edilmesinden özel eğitim sektörü adına utanç duymamak mümkün değil" dedi. Özel ders veren öğretmenler ile MEB'den onaylı veya onaysız kurs merkezlerinin bazılarının bu işin çığırtkanlığını yaptığını belirten Yılmaz, "Hatta internet siteleri aracılığıyla lise öğrencilerine yol gösteriyorlar. Özellikle 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri başlangıçta tam gün istedikleri yerde YKS'ye daha iyi hazırlanacaklarını zannediyorlar. Aileler ise bu konuda yeterli bilince sahip olmadıkları için veya çocuklarının istekleriyle baş edemedikleri için bu tür hayalet liselere çocuklarını kaydettiriyor. Ancak öğrenciler kurs ya da etüt merkezinin yakınındaki tüm kafelerin yerini ve orada nasıl vakit geçireceklerini çok iyi öğreniyorlar ama ara sıra ders çalışmaya gidiyorlar. Elbette sonuç amaçlananın tersine hüsran oluyor" diye konuştu.