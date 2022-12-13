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Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:21 Son Güncelleme: 13.12.2022 14:51

“Eğitimde Metaverse Dönemi” masaya yatırıldı

Eğitimde Metaverse Dönemi” konferansında, metaverse teknolojisinin eğitimin geleceğini nasıl şekillendireceği masaya yatırıldı. YDÜ Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Koordinatörü Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy’un metaverse evrenleri ve metaverse dünyasındaki gelişmeleri aktarması ile başlayan konferansta; Second Life, Zepeto, Roblox, Minecraft, Fortnite gibi metavers evrenlerinin öncülleri olarak kabul edilen platformlarla ilgili bilgiler aktarıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Eğitimde Metaverse Dönemi” masaya yatırıldı

Metaverse teknolojilerinin eğitim dünyasında önemli fırsatlar yaratacağını vurgulayan Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, "Bir yandan mataverse teknolojileri gelişirken diğer yandan yüzlerce startup şirket, metaverse teknolojilerini kullandıkları yazılımlarla eğitim içerikleri hazırlıyorlar. Bu alanda önemli bir yarış başladı ve en hızlı üretimi yapanlar öne geçecekler" ifadesini kullandı.

Bu alana yatırım yapmak için çok doğru bir zaman olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aşıksoy, "Türkiye ve KKTC'de bu alana yatırım yapacak girişimciler, hızlıca dünyanın en büyük eğitim içerikleri üreticisi haline gelebilirler. Metaverse platformlarında uygulanacak eğitim içerikleri, geleneksel eğitim sistemini bütünleyerek, gerçeklik algısı ile kalıcı öğrenme, ilgi çekici öğrenme alanları oluşturma, kişiselleştirilmiş öğrenme gibi fırsatlar sunabilir" dedi.

Konferansın devamında ise Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, "Eğitim Odaklı Metaverse Kullanımı", "Metavers Yol Haritası", "Her Sanal Gerçeklik Metaverse Midir?", "Eğitim Ortamlarında Kullanılan Metaverse Teknolojileri" ve "Metaverse Teknolojilerinin Eğitim Ortamlarına Katkıları" konularını ele aldı.

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“Eğitimde Metaverse Dönemi” masaya yatırıldı
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