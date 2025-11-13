Eğitimde sınırları aşan işbirliği

Yeditepe Üniversitesi ve İSTEK Okulları, Uluslararası Bakalorya (IB) Ogranizasyonu ile Türkiye'de bir ilk olan üçlü işbirliğine imza attı. Hollanda'nın Lahey ketninde yapılan anlaşmayla öğretmen adayları IB felsefesiyle eğitim alacak, öğrenciler sorgulayan ve küresel bakış açısına sahip bireyler olarak yetişecek. Yeditepe Üniversitesi, öğretmen eğitimi ve sertifikasyonda aktif rol üstlenecek. Bu işbirliği, Türkiye'nin uluslararası eğitim standartlarına ualşmasında önemli bir adım oldu.