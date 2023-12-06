Eğitimde "Yenilikçi Sınıflar" dönemi

MEB, ülke genelinde eğitim teknolojilerinin etkin kullanıldığı 'yenilikçi sınıflar' dizayn edecek. Bu sınıflarda sadece bilgisayarlar değil, üç boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik gözlükleri, hareketli mobilyalar yer alacak. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, hazırlık çalışmaları süren "yenilikçi sınıflar" hakkında SABAH'ın sorularını yanıtladı. Canlı, "Sınıflarda araştırma, sunum, üretim, iş birliği, geliştirme, etkileşim alanı bulunacak. Öğretmenler hareketli mobilyalarla sınıfı belirli etkinlikler için gruplara bölebilecek. Çocukların kimi içerik üretimi, kimi üç boyutlu yazıcılarla prototip yapacak. Çok keyifli ders işleme senaryoları var. Öğrenciler bilgisayarla web ortamında bazı uygulamaları geliştirebilecek. Standart bilgisayar sınıfları yanında modüler mobilyalı teknolojik bileşen içeren yenilikçi sınıflar oluşturulacak. Sınıflarda 3 boyutlu yazıcı ve sanal gerçeklik gözlükleri kullanılacak. Aynı zamanda, robotik kitlerle ilgili de alternatif ürünleri araştırıyoruz. Yenilikçi sınıflar öncelikli olarak ortaokul ve lise düzeyinde kurulacak. İlkokullar için ise Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sürüyor" ifadesini kullandı.

MİLLÎ SİSTEM SINIFLARDA



Bakan Yusuf Tekin, yılsonuna kadar 620 bin akıllı tahtanın okullara dağıtılacağını duyurmuştu. Mevcut tahtalardaki milli işletim sistemi PARDUS'un okullarda yaygınlaştırılacağını da söyleyen Canlı, "Daha önce 140 bin etkileşimli tahtaya PARDUS'u kurduk. İlerleyen zamanlarda tahtaların tamamını PARDUS ile donatacağız. Böylece PARDUS'un masaüstü sürümü Türkiye'deki en yaygın kapasiteye ulaşacak. Öğrencilerin gelecekteki iş hayatlarında millî işletim sistemine aşinalığı sağlanacak" değerlendirmesini yaptı.