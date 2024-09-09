Eğitimde yeşil bir dönem başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılının ders zili dün çaldı. 20 milyon öğrenci 3 ay süren yaz tatilinin ardından okula başladı. Bu yıl hem öğrencileri hem de öğretmenleri birçok yenilik bekliyor. Bunların başında kademeli olarak uygulanacak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan yeni müfredat var. Ana sınıflar, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda ilk kez uygulanacak olan yeni müfredat ile ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirildi. Yeni müfredatla eğitime başlayacak ilk kademelerde bu yıl Bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutulacak. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan yeni kitaplarda, karekodlar içinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâyla desteklenmiş uygulamalara yer verilerek öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedeflendi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıldan itibaren okulların enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak ve çevreci okullar geliştirmek amaçlı çalışmaları "yeşil bayrak"la tescil edecek.Bu yıl ilkokul ve ortaokula başlayan öğrenciler belirlenen alanlarda ağaç dikecek ve öğrenim gördüğü süre içerisinde diktiği ağacın bakım ve takibini yapacak. Okullarda su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinciyle ilgili eğitimler verilecek, okul bahçelerinin daha çevreci görünüme kavuşması için çaba gösterilecek.Bu yıl okullardaki temizlik ve güvenlik görevlilerin sayısı da artırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesiyle yapılan çalışma kapsamında okullarda görev alacak personelin sayısı 2 kat kadar artırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, geçtiğimiz yıl bize tanımladığı sayının yaklaşık 2 katı kadar personel tanımladı. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yıl 120 bin kişi alacağız. Süreç tamamlandı, noter huzurunda kuralar çekildi. Bugün veya yarın itibarıyla arkadaşlarımız başlamış olacak" dedi.Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak. Geçen yıl 6 ve 9'uncu sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl 7 ve 10'uncu sınıflarda da uygulanacak.MEB'inyeni dönemde ağırlık vereceği uygulamalardan biri de okulaile işbirliğinin güçlenmesiyle ilgili çalışmalar olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Bu yıl ailelerin okulla ve öğretmenle daha yakın iş birliği içinde olmasını içeren bir dizi tedbiri hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla birlikte bu yıl bir dizi etkinlik başlattık. Ayrıca Velivizyon başlığıyla velilerimizden bu anlamdaki beklentilerimizi içeren bir dizi faaliyet oluşturduk. Her biri, 8-10 dakikalık 'Ailem' adıyla bir dizi oluşturmuş olduk. EBA üzerinden çocuklarımızın, gençlerimizin, velilerimizin izlemesini arzu ediyoruz" dedi.Yenieğitim öğretim yılında başta müzik olmak üzere hem güzel sanatlarla ilgili hem sporla ilgili hem de mesleki eğitim alanında çocukların nitelikli yetişmesi amacıyla ortaokul kademesinde tematik okullar açıldı. Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla spor ortaokulları açılacak. Ayrıca bu yıl Türkiye'nin ilk müzik okulu da Ankara'da eğitime başlıyor. Pilot başlatılacak yeni spor ortaokulları, ilkokuldan sonra sportif yeteneklerinin farkında olan, öğrenim hayatını spor alanında devam ettirmek isteyen öğrenciler için tasarlanacak.