Eğitime uyum evde başlıyor

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Ancak bu yıl ilk kez okula başlayacak olan birinci sınıflar ile anaokulları 2 Eylül'de ders başı yapacak. Bu bir haftalık süreçte okullarda uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Uzmanlar her 100 çocuktan 4'ünün okulu reddettiğini belirtiyor. Ancak bu oldukça doğal bir durum. Okul kaygısının normal bir süreç olduğunun altını çizen eğitim danışmanları okula asıl uyumun ise evde başladığını söylüyor. Kalan bu 5 günde okul hakkında çok sık konuşulmamalı ve okula başlamak hayatın olağan bir akışı gibi algılanmalı. Ayrılık kaygısının hemen her ailede yaşanabileceğini belirten uzmanlar velilere şu önerilerde bulundu:Evde birlikte geçirilen sürelerde sık sık okuldan bahsetmeye çalışmak, çocuk için okulu, pek de hoşuna gitmeyen bir hesap verme sürecine dönüştürebilmektedir. Evde okul hakkında çok sık konuşmaktan kaçının.Okulla ilgili eşyaları düzenlemek veya kırtasiye malzemelerini, okul kıyafetlerini birlikte seçmek, çocukların okula dönmesi için motive edici bir rol oynar.Çocukların tatil süresince görüşemedikleri okul arkadaşlarıyla okul başlamadan önce buluşmak, çocukların sosyal bağlarını güçlendirir ve okula adaptasyonu kolaylaştırır.Tatille birlikte esnemiş olan uyku saatleri çocukların sabah kalkışlarını zorlaştırabilir. Ancak çocuğa erken yatması için baskı yapmayın. Çocuk ilk gün okulda yorulacağı için akşam daha erken yatacak ve ikinci gün itibarıyla uyku saatleri kendiliğinden normale dönecektir.Çocuğunuza okulla ilgili bilgi verin. Derslerin ve okulun neyle ilgili olduğunu tam olarak anlayamayan çocuklar, okula gönderilmelerini, maalesef daha fazla yaramazlık yapmamaları için verilmiş bir ceza olarak görebilmekteler. Bu yüzden, okulun ne olduğunu, neden okula gidileceğini ve okulda ne gibi aktiviteler yapılacağını onlara anlatmak önemlidir.Her çocuk okula farklı bir hızda adapte olabilir. Bu süreçte sabırlı olun ve çocuğunuzun kendine özgü ihtiyaçlarına saygı gösterin.Yenibir ortamauyum sağlamanınher yaştan insanı endişelendireceğinive bununsağlıklı bir duygu olduğunubelirten uzmanlar, "Çocuklarayrılık kaygısını ağlama krizleri,okula gitmemek için ısrarcıolma, ebeveyninden ayrılırkenhırçın davranışlarda bulunmaolarak gösterirken heyecanlı,üzgün ve aynı zamanda öfkeli,karmaşık bir duygu durumuiçinde olabilirler. Biyolojik olarakkarnın ağrıması ve mideninbulanması da ayrılık sürecineeşlik edebilecek diğer semptomlardır"diye konuştu.