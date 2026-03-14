Eğitime yapay zekâ desteği

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zekâ kullanımının eğitimden uzak tutulmasını savunan bakış açılarının olmadığını açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın temel insan hakları başta olmak üzere evrensel kriterler noktasında, iyi referanslarla besledikleri bir çerçevede yapay zekâ uygulamalarını kullanmamız lazım. Öğrencilerimiz hem yeniliklerden, evrensel olaylardan hem de bizim referans değerlerimizden kopmasın. Öğrenciler kariyer planlaması, stres yönetimi ve yararlı alışkanlıklar edinmeli" diye konuştu.

'ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ GİBİ'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana omurgasının, okulda edinilen teorik bilgilerin günlük hayat becerisine dönüştürülebilmesi olduğunu belirten Bakan Tekin, model ile pedagojik ve akademik anlamda çağın gerektirdiği eğitim kurgusunu yaptıklarını söyledi.