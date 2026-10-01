Eğitime yatırım yapıldı öğretmen açığı kalmadı

OECD tarafından hazırlanan "Bir Bakışta Eğitim 2026" raporuna göre, Türkiye, öğretmen istihdamı, ortaöğretimin zamanında tamamlanması, öğretim ortamlarının iyileştirilmesi ve kamu kaynaklarından eğitime ayrılan pay gibi göstergelerde OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. Rapora göre Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde Güney Kore ile birlikte öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki OECD ülkesinden biri oldu.

GENÇ EĞİTİM KADROSU

Raporun öne çıkan noktalarından biri de Türkiye'nin OECD ülkelerine kıyasla genç ve dinamik öğretmen kadrosuna sahip olması. Türkiye'de 35 yaşın altındaki öğretmenlerin oranı yüzde 32 iken, OECD ortalaması yüzde 22. 2015-2024 yılları arasında Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortaokul düzeyinde 17'den 14'e, ortaöğretimde ise 14'ten 11'e geriledi. Böylece Türkiye, ortaöğretimde 13 olan OECD ortalamasının altına inerken, ortaokul kademesinde ise 13 olan OECD ortalamasıyla başa baş seyrediyor. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör