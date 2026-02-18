Eğitimin güvenli yuvası olduk

Dünyada art arda yaşanan savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik dalgalanmalar, uluslararası eğitim sektörünü de kökten etkiledi. Üniversite tercihlerinde artık yalnızca akademik başarı değil güvenlik, istikrar ve erişilebilirlik gibi kriterler de belirleyici oluyor. Bu yeni küresel denklemde Türkiye, krizleri doğru okuyarak uluslararası eğitimde öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Türkiye, son 10 yılda uluslararası öğrenci sayısında yaklaşık 15 kat büyüme kaydederek bu alanda dikkat çekici bir ivme yakaladı. Resmi hedef 2030 yılına kadar 1 milyon uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak.

GÜVENLİ ÜLKELER TERCİH EDİLİYOR

ABD ve Kanada'nın vize politikalarını sertleştirmesi, Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu'daki çatışmalar ve son olarak İran'da yaşanan toplumsal ve siyasi krizler, küresel öğrenci hareketliliğinde ciddi kırılmalara yol açtı. Geleneksel eğitim destinasyonları cazibesini yitirirken, güvenli ve öngörülebilir ülkeler ön plana çıkmaya başladı. Türkiye, bu süreçte hem insani sorumluluk üstlenen hem de stratejik adımlar atan ülkelerden biri oldu. Özellikle bölge ülkelerinden gelen öğrenciler için Türkiye, eğitimde "istikrarlı liman" olarak görülmeye başlandı.

İRANLI GENÇLERİN GÖZDESİ

Yurtdışı eğitimde Türkiye'yi en çok tercih eden ülkelerin başında İran geliyor. OECD verilerine göre 110 binin üzerinde İranlı öğrenci ülke dışında eğitim alırken, Türkiye bu öğrencilerin ilk tercihlerinden biri konumunda. YÖK verilerine göre hâlihazırda 35 bini aşkın İranlı öğrenci Türkiye'de üniversite eğitimi alıyor. Uzun yıllardır Türkiye'ye uluslararası öğrenci getiren Studyin Türkiye Genel Koordinatörü Caner Otrakçı, son gelişmelerin bu tabloyu daha da güçlendireceğini belirterek, "İranlı öğrenciler Türkiye'deki akademik kalite, kültürel yakınlık ve vize erişilebilirliği nedeniyle doğal olarak burayı tercih ediyor. İran'daki son toplumsal ve siyasi gelişmelerle bu talebin artmasını bekliyoruz" dedi. İran'da üniversite yurtlarının kapatılması, güvenlik önlemlerinin artırılması, ekonomik kriz ve gelecek kaygısı, gençleri ülke dışında eğitim arayışına itiyor. ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşanan uzun ve belirsiz vize süreçleri de Türkiye'yi daha rasyonel bir seçenek haline getiriyor.

GAZZE VE İNSANİ DİPLOMASİ

GAZZE'DE yaşanan insani kriz de Türkiye'nin eğitim diplomasisini bir kez daha görünür kıldı. Devlet destekli burslar ve üniversitelerin açtığı özel kontenjanlar sayesinde Türkiye, Filistinli gençler için güvenli bir eğitim yuvası haline geldi. Uzmanlara göre doğru politikalarla Türkiye, bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçebilir. Otrakçı, "Uluslararası öğrencileri yalnızca bir sayı olarak değil, geleceğin liderleri ve kültür elçileri olarak görürsek, Türkiye'yi 10-15 yıl içinde dünyanın başlıca eğitim merkezlerinden biri olarak konuşuruz" dedi.

ABD, CAZİBESİNİ KAYBEDİYOR

ABD'nin son yıllarda izlediği sert dış politika dili ve vize uygulamaları, özellikle Müslüman coğrafyalardaki ailelerin eğitim tercihlerinde önemli değişimlere yol açtı. Güvenlik riski ve siyasi belirsizlik algısı, prestijin önüne geçti. Otrakçı bu durumu, "Bugün birçok ülkede aileler çocuklarını ABD'ye göndermeden önce iki kez düşünüyor. Güvenlik ve erişilebilirlik artık en önemli kriter. Türkiye bu noktada güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor" sözleriyle değerlendirdi. Öte yandan Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte Orta Asya gençlerinin eğitim rotası da değişti. Güvenlik kaygıları ve yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya ilgi azalırken, Türkiye coğrafi yakınlık, kültürel uyum ve vize kolaylığıyla öne çıktı.