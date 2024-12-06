Eğitimin kalbi İstanbul Zirvesi’nde attı

Zirve'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi. Mesajında Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayılarına dikkat çeken Erdoğan ''Bu yıl itibarıyla 338 bin 161 uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veren ülkemiz, yükseköğretim kapasitesinin yüzde 4,76'lık kısmını ifade eden bu kontenjanla dünya sıralamasının ilk 10'u arasında yer alıyor" dedi. Erdoğan ''Türkiye Maarif Vakfımız da ülkemizin eğitim alanındaki zengin, mümbit ve köklü birikimini dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. 446 okul, 1 üniversite, 19 eğitim merkezi, 11 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 44 yurt ile 55 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı, toplamda 50 binden fazla öğrenciye hizmet sunuyor" bilgisini verdi.

BAKAN TEKİN'DEN YENİ MÜFREDAT VURGUSU

Zirveye video mesaj gönderen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise ''Türkiye daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında liderlik etmeyi hedeflemektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu vizyonun hayata geçirilmesine yönelik en önemli adımlardan bir tanesidir" dedi. "Amacımız, evlatlarımızı yalnızca bilgiyle donatılmış bireyler olarak değil; hakikatin hikmetiyle kuşanmış, sorumluluk bilinciyle yoğrulmuş ve toplumsal faydayı esas alan bir anlayışla mücehhez bireyler olarak yetiştirmektir'' diye konuştu.

BARIŞ İÇİN ÇÖZÜM ARAYACAĞIZ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, zirvenin ana temasının eğitim, adalet, eşitlik, merhamet ve küresel barışı teşvik etmek için güçlü bir araç olabileceğini ifade etti.

Gazze'de yaşanan soykırıma işaret eden Akgün "Özellikle çocuklar ve en savunmasız gruplara yönelik şiddeti ve adaletsizliği kesin bir şekilde kınıyoruz. Eğitimin, empati, anlayış ve barış için umut yaratma gücü olduğuna inanıyoruz. Dünyanın her köşesinde barış görmek en içten dileğimizdir" dedi.

Akgün 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin dünya çapında bir etki yaratacağını vurgulayarak, "Bu zirvede yapılacak dinamik tartışmalar ve oturumlarla dünya çapında etki yaratacak pratik çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. diye konuştu.

EĞİTİM BAKANLARI DA KATILDI

Zirve, farklı ülkelerden eğitim bakanlarının, dünyada eğitim alanındaki uluslararası çalışmaları ve katkılarıyla tanınan kurum ve kişilerin buluşma noktası olmayı hedefliyor. 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'ndeki üst düzey oturumda, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Vesna Janevska, Endonezya İlk ve Orta Öğretim Bakanı Abdul Muti ve Liberya Eğitim Bakanı Dr. Jarso Maley Jallah konuşma yaptı. Zirvede "Sosyal Adalet ve Eğitim", "Yeni ve Sürdürülebilir Okul Kültürü", "Devlet ve Eğitim Arasındaki İlişkileri Yeniden Düşünmek" başlıklarının ele alındığı paneller düzenlendi.