Eğitimin nabzı İstanbul’da atıyor

Zirve'nin açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı. Üç ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın seçkin eğitimci ve akademisyenlerini İstanbul'da buluşturan zirve 2 gün sürecek. Zirvede yapay zeka, biyoteknoloji ve benzeri teknolojilerin kuşattığı insanın, dijitalleşme çağında eleştirel düşünme yeteneğini koruması ve insan olarak kalmasının mücadelesi ele alınacak. Ayrıca zirvede, "Türkiye'nin Eğitim Yüzyılı", "Yarının Eğitim Dünyasında Teknoloji" ve "Okul Yöneticileri" oturumları da yapılacak.

ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye yazılı bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapan ülkenin kütüphaneleri, şifahaneleri, medreseleri, rasathane ve dershaneleriyle ilim ve irfan yolcularının her zaman ilk durağı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, son 21 yılda bilim ve teknolojide kaydettiğimiz ilerlemeler sayesinde eğitimde küresel cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Maarif Vakfımızın, ülkemizin eğitim alanındaki zengin, mümbit ve köklü birikimini çalışmalarıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını görüyoruz. Bugün 52 ülkede toplam 52 bin öğrenciye hizmet veren Vakfımız, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde nitelikli insan kaynağının yetişmesinde önemli rol üstleniyor. Türkiye Maarif Vakfı, bir taraftan FETÖ'nün yol açtığı tahribatı giderirken, diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğine hizmet ediyor'' dedi.

BAKAN TEKİN: YEPYENİ BİR SİSTEM İNŞA ETMELİYİZ

Zirvenin açılış konuşmasını yapam Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Dünya 5'ten büyüktür'' sözüne atıfta bulunarak ''Dünyada ekonomik düzen değişiyor. Yeni kurulan dünya düzeninde bizler küresel emperyalizmin üretitği referanslarla artık kendimizi ifad etmemeliyiz. Türkiye yüzyılını başlattığımız bu dönemde genel söylemin ve düzenin aksine kendi toplumsal değerlerimizi referans alan ve bu anlamda yaşadığımız teknolojik gelişmeleri de ıskalamadan yepyeni bir eğitim sistemi ve felsefesi inşa etmek durumundayız'' dedi.

AMACIMIZ KALICI BARIŞI KORUMAK

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ise ''Vakfımızın misyonu ve faaliyetleri esasen BM'nin kuruluş tüzüğünde ifade edilen tüm dünyada kalıcı barışı korumak ve BM 2030 Vizyon Belgesinde deklare edilen "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kaliteli Eğitim" hedefleriyle örtüşmektedir. Halihazırda 52 ülkede 460 eğitim kurumumuz bulunmaktadır. Bunların 437'si okul öncesi, ilk ve orta öğretim, yani K-12 seviyesinde örgün eğitim veren okullardan oluşmaktadır. Aynı zamanda, Arnavutluk'ta bir üniversitemiz ve 13 ülkede 22 Etüt Merkezimiz bulunmaktadır'' diye konuştu.