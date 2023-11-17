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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Eğitimin nabzı İstanbul’da atıyor

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Eğitimin nabzı İstanbul’da atıyor
Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği İstanbul Eğitim Zirvesi dün Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. 50 ülkeden eğitim uzmanları ve bakanları "Eğitimde Değişimi Yönetmek" konulu zirvede buluştu.

YEPYENİ BİR SİSTEM
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zirvenin açılış konuşmasında "Türkiye yüzyılını başlattığımız bu dönemde genel söylemin ve düzenin aksine kendi toplumsal değerlerimizi referans alan ve bu anlamda yaşadığımız teknolojik gelişmeleri de ıskalamadan yepyeni bir eğitim sistemi ve felsefesi inşa etmek durumundayız." dedi.

ERDOĞAN'DAN MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye gönderdiği yazılı mesajında, "Türkiye, son 21 yılda bilim ve teknolojide kaydettiğimiz ilerlemeler sayesinde eğitimde küresel cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. " dedi.
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Eğitimin nabzı İstanbul’da atıyor
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