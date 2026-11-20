Eğitimin nabzı PISA sempozyumunda atacak
Türkiye'nin önemli bir çıkış yakaladığı PISA konusunda Milli Eğitim Bakanlığı sempozyum düzenleyecek. 30 Kasım'da MEB tarafından "Türkiye'nin PISA Performansı: Değişim, Dönüşüm ve Gelişim" sempozyumu gerçekleştirilecek. Sempozyuma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher de katılacak. Eğitim yöneticileri, akademisyenler, araştırmacılar ve eğitim alanındaki farklı paydaşları bir araya getirecek sempozyumda, Türkiye'nin geçmişten bugüne Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) performansında yaşanan değişimler ve farklı yeterlik alanlarında kaydedilen gelişmeler çok yönlü olarak değerlendirilecek. Fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerine ilişkin bulguların yanı sıra öğrenci başarısını etkileyen bireysel, ailesel ve okul temelli faktörler de uzman görüşleri doğrultusunda ele alınacak.