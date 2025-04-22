Eğlence Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Eğlence Doğru Yazılışı Nedir?

"Eğlence" kelimesi, insanların hoşça vakit geçirmesini, keyif almasını sağlayan aktiviteleri ve durumları ifade eder. Gündelik konuşmalarımızda, sosyal medya paylaşımlarımızda ve yazılı metinlerimizde sıkça kullandığımız bu kelimenin doğru yazılışı, dil bilgisi kurallarına özen gösteren herkes için önem taşır. Eğlence nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir sorularını sorarak ve bu soruların cevapları doğrultusunda hareket ederek dilimize olan saygımızı göstermeliyiz.

Eğlence Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "eğlence" kelimesinin doğru yazılışı "eğlence" şeklindedir. Bu kelimenin yazımında herhangi bir harf eksikliği, fazlalığı ya da farklı bir sıralama söz konusu değildir. Bazı durumlarda benzer seslere sahip harflerin karıştırılmasıyla yazım hataları yapılabilse de, "eğlence" kelimesinin standart ve kabul gören tek yazılışı yukarıda belirtildiği gibidir.

TDK'ye Göre Eğlence Doğru Yazılışı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "eğlence" şeklindedir. Yanlış biçimleri olan "eylence", "eğlençe" ya da "eglence" gibi yazımlar, konuşma dilindeki ses kaymaları veya telaffuz bozukluklarından kaynaklansa da yazım kurallarına uygun değildir.