Zıt anlamlı kelimeler, yaşamın pek çok noktasında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Türkçe'de sonra kelimesi bulunan kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda hemen, önce yerine kelimelerin koyulması durumunda, cümlenin anlamı tamamen karşıtı olarak değişecektir. Anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Peki, Eğri zıt anlamlısı nedir? İşte Eğrinin zıt anlamlısı olan sözcük

EĞRİ KELİMESİNİN ZIT ANLAMINI TAŞIYAN SÖZCÜK

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Eğri zıt anlamlısı olma özelliğine sahip durumda bulunan kelimeler; doğru, düz kelimeleridir.

EĞRİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMI OLAN SÖZCÜKLER

Eğri kelimesinin eş anlamlıları, eğmeçli, kavisli ve mukavves kelimeleridir.