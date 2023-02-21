Egzajere Ne Demek? Egzajere Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıl?

Egzajere kelimesi daha çok plaza dili olarak tanımlanan konuşma tarzında kullanılan bir kelimedir. Plaza dili hem Türkçe hem de yabancı kelimelerin kullanıldığı bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda sizler için egzajere ne demek, egzajere kelimesinin anlamı ve kökeni nedir, cümle içinde kullanımı nasıldır gibi sorularının cevaplarına yer verdik.

Egzajere Ne Demek?

Egzajere sözcüğü günlük konuşma dilinden çok plaza dili olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda pek çok kişi egzajere nedir sorusunun yanıtını araştırmaktadır. Egzajere sözcüğünün tek bir manası vardır. Bu mana şu şekildedir:

Abartma, abartı, mübalağa

İnsanların egzajere kelimesiyle ilgili bir başka akıllarına takılan soru ise kökeni ne sorusudur. Egzajere sözcüğü dilimize Fransızcadan girmiş bir sözcüktür. Egzajere hangi dil sorusunun yanıtı bu durumda Fransızcadır, diyebiliriz. Egzajere Fransızca "exagérer" fiilinden dilimize aktarılmıştır. Fransızca fiil Latince exaggerare "büyütmek, yığmak, biriktirmek" manalarını taşımaktadır. Günümüzde bu sözcük "egzajere etmek" şeklinde de kullanılmaktadır.

Egzajere Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Egzajere sözcüğünün cümle içinde kullanımı nasıl diye merak edenler olabilir. Bu sözcüğünün anlamının tam olarak anlaşılabilmesi için cümle kullanılması daha doğrudur. Egzajere kelimenin içinde geçtiği bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: