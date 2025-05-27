Egzama Türleri - Kaç Çeşit Egzama Var, Kaça Ayrılır?

Egzama, cildin kızarmasına ve kaşınmasına neden olan bir cilt hastalığıdır. Genellikle sabun, deterjan gibi alerjen maddelerin teması ile gerçekleşse de stres ve genetik geçiş de egzamanın nedenleri arasında yer alır. Egzamanın ortaya çıkmasında birçok neden olduğu gibi egzama türleri de oldukça farklıdır. Bu sebeple sahip olunan egzama türüne göre doğru tedavinin uygulanması oldukça önemlidir. İnternette de egzama türleri hakkında bilgi sahibi olmak için kaç çeşit egzama var, kaça ayrılır gibi sorulara cevap aranmaktadır.

Egzama Türleri

Egzama, cilttte kaşıntı, kızarıklık, bazende kabarcıklar ile kendini gösteren cilt hastalığıdır. Egzamanın birçok türü vardır. En sık görülen egzama türleri aşağıdaki gibidir:

Atopik Dermatit: Genellikle dirsek içi ve diz arkası gibi kıvrım bölgelerinde görülür.

Genellikle dirsek içi ve diz arkası gibi kıvrım bölgelerinde görülür. Kontakt Dermatit: İrritan ve alerjik olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Deterjan, parfüm gibi alerjen teması sonucunda oluşur.

İrritan ve alerjik olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Deterjan, parfüm gibi alerjen teması sonucunda oluşur. Seboreik Dermatit: Genetik ve hormonal değişimler sonucunda yüz, saç derisi gibi bölgelerde görülür.

Genetik ve hormonal değişimler sonucunda yüz, saç derisi gibi bölgelerde görülür. Dishidrotik Egzama: Eller ve ayaklarda görülen genellikle stres kaynaklı olan küçük su dolu kabarcıklardır.

Eller ve ayaklarda görülen genellikle stres kaynaklı olan küçük su dolu kabarcıklardır. Numüler Egzama: Kuruluk ve cilt travmaları sonucunda oluşan yuvarlak veya oval döküntülerdir.

Kuruluk ve cilt travmaları sonucunda oluşan yuvarlak veya oval döküntülerdir. Staz Dermatit: Dolaşım bozukluğu sebebiyle bacaklarda ve varisli bölgelerde görülür.

Kaç Çeşit Egzama Var, Kaça Ayrılır?

Egzamalar 3 temel gruba ayrılabilir. Bunlar:

Nedenine göre Klinik görünümüne göre Yerleşim bölgesine göre

Temel olarak da egzama çeşitleri 6 ana başlık altında toplanır. Bunlar: