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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:32

Egzersiz Eş Anlamlısı Nedir? Egzersiz Kelimesinin Eş Anlamlısı

Egzersiz Eş Anlamlısı Nedir? Egzersiz Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bir spor yaparken de bir konuyu pekiştirme sorularını çözerken de kullandığımız bir kelime olarak ‘egzersiz’ kelimesi oldukça çok kullanılmaktadır. Bu kelimenin bir eş anlamlısı daha bulunmaktadır. Bulmacalarda da karşımıza çıkabilen egzersiz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Fransızcadan geçen egzersiz kelimesinin bir tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelime de egzersiz kelimesi kadar çok kullanılan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri bilmem bizim kişisel ve edebi yönümüzü geliştirmektedir. Yazdığımız metinlere ve konuşmamıza farklılık katmamıza yarar.

EGZERSİZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Egzersiz kelimesinin eş anlamlısı Öz Türkçe bir kelime olan "alıştırma" kelimesidir. Bu iki kelime birbirlerinin yerine kullanılabilmekte ve anlatım bozukluğuna sebebiyet vermemektedir.

Egzersiz kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "exercise" ve "training" kelimeleridir.

EGZERSİZ KELİMESİNİN ANLAMI

Egzersiz kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı da "araştırma"dır. Planlı bir şekilde bir ya da birkaç unsuru geliştirme amaçlı yapılan fiziksel aktivitedir.

EGZERSİZ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Beden öğretmenimiz bugün 2 saat boyunca egzersiz yapacağımızı söyledi.
  • Egzersizin sonunda soğuma hareketleri yapmayı unutmaman gerek.
  • Sabah erken kalkıp egzersiz yaptığı için kendini çok dinç hissettiğini söylüyordu.

EGZERSİZİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Kalan alıştırmaları ödev olarak evde yapacakmışız.
  • Yarınki yarış için alıştırma yapmak adına stada gittik.
  • Bu hareketleri alıştırma olarak yapmaya karar verdim.

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Egzersiz Eş Anlamlısı Nedir? Egzersiz Kelimesinin Eş Anlamlısı
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