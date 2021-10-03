Egzersiz Eş Anlamlısı Nedir? Egzersiz Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Fransızcadan geçen egzersiz kelimesinin bir tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelime de egzersiz kelimesi kadar çok kullanılan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri bilmem bizim kişisel ve edebi yönümüzü geliştirmektedir. Yazdığımız metinlere ve konuşmamıza farklılık katmamıza yarar.
EGZERSİZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Egzersiz kelimesinin eş anlamlısı Öz Türkçe bir kelime olan "alıştırma" kelimesidir. Bu iki kelime birbirlerinin yerine kullanılabilmekte ve anlatım bozukluğuna sebebiyet vermemektedir.
Egzersiz kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "exercise" ve "training" kelimeleridir.
EGZERSİZ KELİMESİNİN ANLAMI
Egzersiz kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı da "araştırma"dır. Planlı bir şekilde bir ya da birkaç unsuru geliştirme amaçlı yapılan fiziksel aktivitedir.
EGZERSİZ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
EGZERSİZİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM