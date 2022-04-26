Egzoz Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Egzos Mu, Egzoz Mu?

TDK'da, dilimize ait tüm kelimelerin doğru yazımları mevcuttur. TDK'daki egzoz kelimesinin anlamı ise; ''İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı'' şeklinde açıklanmıştır. Dilimize ait kelimelerin doğru kullanımları her alanda önem arz etmektedir.

Egzoz kelimesi ise özellikle vatandaşlar tarafından gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan bir kelime olmasına rağmen, yine bu kelime sıklıkla yanlış kullanılmaktadır. Egzoz kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazımları ise şu şekildedir;

DOĞRU: Arabanın egzoz yerinden çok fazla duman çıkıyor, bir şeyler yapılmalı.

Arabanın egzoz yerinden çok fazla duman çıkıyor, bir şeyler yapılmalı. YANLIŞ: Bu şehrin her yerinde egzos dumanı var, nefes alınmıyor.

Egzoz Nasıl Yazılır?

Dilimize ait birçok kelime vatandaşlarda kafa karışıklığına sebep olabilmektedir. Bu yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek, dilimizi daha temiz ve doğru şekilde kullanmamızın yolunu açacaktır.

Oldukça zengin içeriğe sahip Türk dilini özenle sağlamlaştıran ve yanlış anlamlardan arındıran TDK'ya göre egzoz kelimesinin doğru ve yanlış yazımı şu şekildedir;

Doğru: Egzoz

Egzoz Yanlış: Egzos

Egzoz Nasıl Yazılır TDK?

Türk dilinin önünü açan ve tüm yanlış anlamlardan arındıran TDK'ya göre egzoz kelimesinin doğru yazımı ''egzoz'' olacaktır. Bazı durumlarda akıl karıştırıcı olabilen egzoz kelimesi daha çok; egzos, egsos ve egsoz gibi kelimeler ile karıştırılmakta ve kendi doğru anlamından farklı şekilde yazılmaktadır.

Egzoz Nasıl Yazılır?

Egzoz kelimesinin doğru yazımı ''egzoz'' olmalıdır. Özellikle öğrencilerin ve Türk dilini temsil eden vatandaşların bu tip kelimelerin doğru yazılışlarını bilmeleri önemli bir olgudur. Egzoz kelimesinin yanlış kullanımı konuşma dilinde fazla dikkat çekmiyor olsa da, yazı dilinde fazlasıyla rahatsız etmektedir. Egzoz kelimesinin doğru yazımı TDK'da ''egzoz'' olarak ifade edilmiştir.

Egzoz TDK

Egzoz kelime anlamı TDK'da; ''İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı'' şeklinde açıklanmıştır. Egzoz kelimesinin doğru yazımı ise yine TDK'ya göre ''egzoz'' olarak ifade edilmiştir.