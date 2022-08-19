Kur'an-ı Kerimde geçen birçok sure kişiler tarafından merak edilen bir konu olmuştur. Fatiha, İhlas, Yasin, Bakara gibi sureler Kur'an-ı Kerim'in en çok tanınmış surelerinden olup anlam olarak da en çok merak edilenlerden olmuştur. İhlas suresi genellikle sıklıkla okunan surelerden biridir. Bu yüzden de popülaritesi fazladır. Bir diğer kalıp olarak da "kulhuvallahü ehad" olarak da bilinmektedir. Yazımızda bizler de ehad ne demek, kulhuvallahü ehad anlamı nedir, okumanın fazileti nedir gibi sorular üzerinden sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kulhuvallahü Ehad Anlamı

Vahid kelimesinden türetilmiş olan Ehad, bir ve tek anlamına gelir. İhlas Suresi'nin ilk ayeti olan Kulhuvallahü ehad Türkçe anlamı olarak "De ki: O Allah birdir." Anlamına gelmektedir. Surede genel olarak Allah'ın tek oluşu, gücü, kudreti ve ona denk hiçbir şeyi olmadığını anlatmaktadır. İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in en bilindik ve en çok okunan surelerinden biridir. "İhlâs", dini hâlis yapmak, şirk bulaşıklarından temizlemek ve sadece Allah'a kulluk etmek demektir.

Kulhuvallahü Ehad Suresi

Surenin Arapça okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad.

2- Allahüssamed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Türkçe anlamı ise bu şekildedir:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

1- De ki: O Allah birdir.



2- Her şey o Allah'a muhtaçken O hiçbir şeye muhtaç değildir.



3- O, doğurmamış ve doğmamıştır.



4- Hiçbir şey O'na denk değildir.