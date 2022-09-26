Ehli Hiref Nedir? Osmanlı’da Ehli Hiref Teşkilatı Kimlerden Oluşur Ve Ne Yapar? e1

Eski dönemlerden kalma, günümüzde hala karşımıza çıkan, anlamını muhafaza eden bazı terimler vardır, bahsi geçen terimlerden birisi de 'ehli hiref'tir. Kültür tarihiyle yakından ilgilenenler ehli hiref teşkilatı nedir sorusunun yanıtlarını araştırmaktadır. Osmanlı döneminde sanatla uğraşan insanlar belli başlı kesimlere ayrılır ve hepsinin ait olduğu kesimin bir ismi olurdu, tıpkı ehli hiref gibi. Peki, ehli hiref nedir? İşte detaylı yanıtlar...

Ehli Hiref Ne Demek?

Osmanlı döneminde el sanatlarına, sanatçıya ve kültüre katkı sağlayan faaliyetlere oldukça önem verilirdi, ayrıca insanların uğraş verdikleri alana göre bir isimleri olurdu. O dönemler de sanatla uğraşan ve zanaat sahibi kimselere 'ehli hiref' ismi verilirdi. Hiref, hirfet kelimesinin çoğuludur ve sanatkâr meslekler anlamına gelir. Ehli hiref de sanatkâr, sanatında uzman kişiler demektir.

Osmanlı'da Ehli Hiref Teşkilatı Kimlerden Oluşur, Ne İş Yapar?

Osmanlı döneminde sanata ve kültüre ait unsurlara oldukça önem verilirdi. Ehli hiref teşkilatı, Osmanlı döneminde oluşturulmuş, günümüz sanat kültüründe hala o dönemin izlerini görmemize olanak sağlamış önemli bir kuruluştur. Ehli hiref teşkilatı el sanatları ile uğraşan zanaatkarları ve sanatçı yetiştiren ustaları kapsamaktadır. Bu teşkilatta ustalar ve yetiştirdikleri çıraklar vardır, usta sanatkarlar devşirme çocuklardan yetenekli olanları seçer ve acemi ocağında yeteneğine göre yetiştirmekteydi. Böylelikle yetenekli sanatçılar ustaların eğitimiyle daha donanımlı olmakta ve sanat kültürüne katkı sağlamaktaydı.

Osmanlı padişahının bizzat himayesinde olan bu teşkilatta eşsiz sanat eserleri doğmuş, günümüze kadar gelmiştir. Saray himayesinde geliştirilen ehli hiref teşkilatının ilk temelleri 2. Beyazıt döneminde atılmıştır.