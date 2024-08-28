Türkiye'de ehliyetsiz araç kullanmak yasaktır. Ehliyet almak için ise önce Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir sürücü kursuna kayıt olunarak kursun teorik ve pratik derslerine katılım sağlanır. Dersler bittiğinde yapılan merkezi ehliyet sınavında başarı olup direksiyon sınavı da geçildiğinde ehliyet almaya hak kazanılır. Peki ehliyet sınavını geçtikten sonra ne yapılır? Ehliyet sınavını geçtikten sonra nereye başvurulur, ehliyet ne zaman alınır? İşte yanıtlar.

Ehliyet Sınavını Geçtikten Sonra Yapılacaklar Nelerdir?

Sürücü kursunda geçen 15 günlük teorik derslerden sonra bir ay içinde 12 saatlik pratik dersler de bitirilir. Sonrasında yapılan merkezi yazılı sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girerek bu sınavda da başarı sağlamak durumundadırlar. Böylece sürücü belgesi almaya hak kazanacaklardır. Bu aşamadan sonra sürücü belgesi almak için yapılması gerekenler ise adım adım aşağıdadır.

· Sürücü Sertifikası Almak

Ehliyet sınavını başarıyla tamamladıktan sonra yapmanız gereken ilk şey sürücü sertifikasını almaktır. Tam adı Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası olan bu belge, teorik ve pratik dersleri tamamlamış olduğunuz ehliyet kursundan edineceğiniz resmi bir belgedir. Sürücü sertifikası araç kullanmanız için değil, ehliyet alabilmeniz için verilir. Sürücü sertifikası genellikle bir hafta içinde hazır olur ve takibi e-Devlet internet sitesi üzerinden yapılabilir.

· Sürücü Belgesi Randevusu Almak

Ehliyet kursunuzdan adınıza düzenlenmiş Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasını aldıktan sonra sürücü belgesi randevusu almanız gerekir. Bu randevu nüfus müdürlüklerinden alınır. Ehliyet randevularının bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğünden alınması gibi bir şart yoktur. Dilediğiniz nüfus müdürlüğünden randevu alabilirsiniz. Bunun için e-Devlet internet sitesini kullanabilir ya da Alo 199 çağrı merkezi aracılığıyla da randevunuzu alabilirsiniz. Randevu alırken size en uygun tarih ve saati seçerek, işlemlerinizi planlayabilirsiniz.

· Sürücü Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeleri Sağlamak

Sürücü belgesi almak için gerekli belgeleri toplamak, sürecin en önemli aşamalarından biridir. Bu belgeler:

1. Nüfus cüzdanı,

2. Sürücü kursundan alınan Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası,

3. Bağlı olunan Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu,

4. Biyometrik fotoğraf

5. Sağlık raporunuzda bulunmuyorsa kan grubu kartı

Belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamak, başvurunuzun sorunsuz bir şekilde işleme alınmasını sağlayacaktır.

· Sürücü Belgesi Harcı Yatırmak

Nüfus müdürlüğünden alınan randevuya gitmeden önce sürücü belgesi harcının mutlaka yatırılması gerekmektedir. Harç ücreti, sürücü belgesinin sınıfına göre değişiklik gösterir ve her sene farklı bir ücret belirlenir. Bu ücreti anlaşmalı bankalardan online ya da direkt ödemek mümkündür.

· Nüfus Müdürlüğünden Alınan Randevuya Gitmek

Tüm belgeleri hazırlayıp sürücü belgesi harcını yatırdıktan sonra nüfus müdürlüğünden alınan randevuya günü ve saatini geçirmeden gitmek gerekir. Nüfus müdürlüğüne bütün belgeler teslim edilerek adres ve telefon bilgileri de verilir. Böylece belirtilen adrese iletilmek üzere sürücü belgeniz hazırlanmaya başlanacaktır. Bu aşamada nüfus müdürlüğünden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanmak mümkündür. Bu belge asıl sürücü belgesi gelene kadar geçerli olacaktır.

Başvurudan Sonra Sürücü Belgesi Ne Zaman Teslim Edilir?

Başvuru tamamlandıktan sonra sürücü belgesi en geç iki hafta içinde adrese posta yoluyla iletilir. Ancak teslim süresi başvuru yoğunluğuna göre değişebilir. Bu süreçte e-Devlet üzerinden başvurunun durumunu takip etmek mümkündür.