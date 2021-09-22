Ek eş anlamlısı nedir? Ek kelimesinin eş anlamlısı

Ek kelimesi çok basit bir kelime gibi gözükebilir fakat bu sözcüğün birçok anlamı bulunmaktadır. Halk arasında en çok bilinen anlamı, bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça olarak bilinir. Fakat buna ek olarak pek çok anlam daha barındırmaktadır. Bununla birlikte ek sözcüğünün birden fazla eş anlamı bulunmaktadır. Bazıları pek tercih edilmese de nadiren kullanılmaktadır.

EK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Ek kelimesinin anlamını iyi kavrayabilmek için bu kelimenin eş anlamlısını bilmek gerekir. Ek eş anlamlısı olarak çoğunlukla ilave sözcüğü kullanılır. Buna göre ek kelimesinin barındırdığı anlamları şöyle sıralayabiliriz:

Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.

Sözcük türetmek ya da sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses.

Bütüne iliştirilen ve bütününden daha uzun olmayanı makbul olan somut, soyut kavram.

Tek başına anlamı olmayan, geldiği kelimelere yeni anlamlar katan ve kelimeler arasında bir anlam bağı oluşturan dil birlikleridir.

EKİN EŞ ANLAMLISI

Yazılışları ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı olan sözcüklere anlamdaş veya eş anlamlı sözcükler denir. Bu bağlamda ek kelimesinin en yaygın eş anlamı ilave sözcüğüdür. Bunun yanında ekstra, fazladan, katma, bağlaç, eklenti sözcükleri de kullanılabilir. Bu kelimeler rahatlıkla cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

EK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ek kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelimedir. Bu yüzden insanlar ek kelimesine alternatif kelimeleri de araştırmaktadır. Bu sözcük yerine pek çok kelime kullanılabilir. Fakat bu kullanımlar ek kelimesinin ifade ettiği anlama göre değişebilmektedir. Sizin için ek kelimesinin eş anlamlısı ve bu kelime ile ilgili sözcükleri sıraladık: