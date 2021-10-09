Ek eş anlamlısı nedir? Ek kelimesinin eş anlamlısı

Yazılışları farklı olsa da aynı anlamı taşıyan kelimeler olan eş anlamlı kelimelerden biri de ek kelimesidir. Ek kelimesi ve eş anlamlısı günlük hayatta kullanılan kelimelerdir.

EK KELİMESİNİN ANLAMI

Ek kelimesi; bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça, bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave, sonradan katılan, yapılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri, eklenmiş, katılmış, kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa, sona veya kelimenin içine eklenebilen, bağımlı dil bilgisi ögeleri, lahika anlamlarına gelmektedir.

EK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Eş kelimesine karşılık olarak bulunan eş anlamlı kelime vardır. Eş kelimesiyle aynı anlama gelen kelime ilave kelimesidir. İlave kelimesi ek kelimesinin eş anlamlısı olup bu iki kelime birbiri yerine kullanılmaktadır.

EK KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER