Ek Fiil Konu Anlatımı - AYT-TYT Türkçe Ek Fiil Çıkmış Sorular Ve Ek Eylem Örnekleri

Ek fiil konu anlatımı ile Türkçenin zor konularından birini öğrenebilirsiniz. Konu anlatımında zarf fiil, ek fiil, sıfat ve isim fiil ekleri ile ilgili detaylar anlatılıyor. Anlatımda ek eylem konusuna da değinilmektedir. Son derece önemli olan ek fiil konusu öğrencilerin sınavda zorlanmalarına neden olur. Bu nedenle de AYT-TYT Türkçe ek fiil çıkmış sorular ve ek eylem örnekleri gibi tüm detayları sizin için araştırdık.

Ek Fiil Konu Anlatımı

Ek fiil Türkçe dersinin zorlu konularından olsa da ekleri bilmek bu süreçte işlerinizi kolaylaştırır. İsim ve isim soylu sözcüklerin yüklem görevinde kullanılabilmesi için birtakım ekler alması gerekir. Bu ekler sayesinde isimden gelen sözcükler de cümlede yüklem vazifesi görebilir.

Ek fiilin cümlede iki farklı görevi bulunur. Bunlardan birincisi isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem haline getirmektir. Bir diğer görevi ise çekimlenmiş olan fiillerin sonuna gelerek onlara birleşik zaman anlamı kazandırmaktır. Yani hem isim hem de fiil cümlelerinde kullanılabilen eklerdir.

Zarf Fiil Ekleri

Ek fiil konusu içerisinde zarf fiil son derece önemli bir yere sahiptir. Zarf fiil ekleri içerisinde birden fazla ek türünden bahsetmek mümkündür. Bu eklerin en önemli görevi ise eylemlere gelerek onların cümlede zarf görevinde kullanılmasını sağlamaktır. Zarf fiil ekleri arasında şunlardan bahsetmek mümkündür:

-ip (-ip, -up, -üp)

-arak (-erek)

-madan (-meden)

-Inca (-ince)

-maksızın (-meksizin)

-dıkça (-dikçe, tıkça, -tikçe)

-alı (-eli)

-a

-r

-asıya (-esiye)

-casına (-cesine)

Şeklindedir. Cümlelere zaman ya da durum açısından anlam kazandırır.

Ek Fiil Nedir?

Ek fiil sözcüklerin sonlarına gelerek onların cümle içerisinde yüklem olarak kullanılmalarını sağlar. Ek fiil hem isim hem de fiil soylu sözcüklerde kullanılır. Her ikisinde de farklı anlamlarda kullanılır. İsim soylu sözcükleri yüklem olarak kullanmaya yararken fiil soylu sözcüklerde birleşik zaman yapabilmede önemlidir.

Sıfat Fiil Ekleri

Sıfat fiil yapabilmek için de birtakım eklere gereksinim vardır. En çok kullanılan sıfat fiil ekleri arasında şunlar yer alır:

-an, -en

-ası, -esi

-maz, -mez

-ar, -er, -r

-dik, -dık, -tik, -tık

-ecek, -acak

-miş,- mış, -muş, -müş

Ekleri sıfat fiil yaparken kullanılan eklerdir. Bu ekler eklendiği sözcüğün sıfat görevinde kullanılmasını sağlar.

İsim Fiil Ekleri

İsim fiil ekleri de dil bilgisinde önemlidir. Bu ekler arasında -ma, -me, -mak, -mek, -iş, -ış, -uş, -üş ekleri vardır. Bu ekler yine filleri isim olarak kullanabilme imkanı sunar. İsim fiiller aynı zamanda kalıplaştıklarında sıfat olarak da kullanılabilmektedir.

Ek Eylem

Ek eylem konusu Türkçe dersleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu süreçte hemen her öğrencinin mutlaka ek eylem konusuna ağırlık vermesi gerekiyor. Son derece önemli olan ek eylem konusu isimlerin cümle içerisinde yüklem olarak kullanılmasına imkan yaratıyor.

AYT-TYT Türkçe Ek Fiil Çıkmış Sorular ve Ek Eylem Örnekleri

AYT- TYT Türkçe testlerinde ek fiil konusu öğrencilerin karşısına en çok çıkan konulardandır. Karmaşık olması bu konunun anlaşılmasını zorlar. Ancak her ekleri bilmek ve cümleye neden eklendiğini bilmek konuyu daha kolay şekilde kavramaya yardımcı olmaktadır.