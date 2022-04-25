Ekber Ve Erşed Sistemi Nedir? Ekber Ve Erşed Sistemi Hangi Padişah Zamanında Geldi Ve Kaldırıldı?

Ekber ve erşed sistemi nedir? pek çok kişi tarafından tarım ile ilgili yenilikler ile karıştırılan. Bu sistem aslında taht kavgalarının önüne geçmek için yapılan bir yeniliktir. Ekber ve erşed sistemi ile her şehzade tahta geçmek için hak kazanmıştır. Kardeşler arasında yaşanan kavgaları ortadan kaldırmak için getirilen bu yenilik uzun bir süre barışı getirmiş kavgalar son bulmuştur. Ekber erşed kim getirdi? Ne zaman getirdi ve ekber erşed sistemi ne zaman kaldırıldı sorularının cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve erşed sistemi esasında iki ayrı sistemdir. Ekberiyet sistemi ve erşediyet sistemi olarak da tarih kitaplarında görebilmemiz mümkündür. Ekberiyet sistemi özünde Osmanlı Devleti hanedanlığının içinde bulunan yaşça büyük şehzadenin tahta geçmesini ön gören bir sistemdir. Bu sistem 1603 yılında I. Ahmet'in tahta çıkması ile başlamış olan bir sistemdir.

Ekberiyet sistemine göre artık şehzadeler sancaklara gönderilmeyecek, sarayda yetiştirilecektir. Bu uygulama ile de kafes sistemi denilen sistem ortaya çıkmaya başlamıştır. Erşediyet sistemi nedir diye baktığımızda ise, şehzadeler arasında akıl ve beden sağlığı yerinde en olgun şehzadenin tahta çıkmasını ön gören sistemdir. Ekberiyet sisteminden daha sonra 1617 yılından itibaren ekberiyet sistemi ile birlikte uygulanmıştır.

Ekber ve erşed sistemi nedir olarak baktığımızda ise kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür. 1617 yılından itibaren uygulanan taht kavgalarının önüne geçmek için kurulan bir sistemdir. Osmanlı hanedanlığı içinde bulunan şehzadeler arasında akıl sağlığı yerinde en büyük ve en olgun şehzadenin tahta geçmesini uygun gören bir sistemdir. Bu sisteme göre hükümdarlığı süren padişahın ölmesi ya da sağlığının bozulması ve yönetmeye devam edememesi durumunda oğulları arasında akli dengesi yerinde olan en büyük şehzade saltanatın devamını sağlamaktadır.

Ekber Erşed Kim Getirdi?

Ekber erşed kim getirdi soru arama motorlarında sıklıkla aratılan sorulardan biridir. Ekber ve erşed sistemi 16.yüzyılın sonları 17.yüzyılın başlarında hayata geçilmiş olan bir yeniliktir. Saray içindeki karışıklığa son vermek için uygulanmıştır. I. Ahmet döneminde uygulanmaya başlayan bu sistem I. Ahmet'ten sonra da devam etmiştir. Bu nedenle ekber ve erşed sisteminin ilk padişahı I. Ahmet olup bu sistemi o getirmiştir.

Ekber Erşed Sistemi Ne Zaman Kaldırıldı?

Ekber erşed sistemi uzunca bir süre taht kavgalarının önüne geçmiştir. Zaman içinde bu sistemin olumsuz yönleri ile karşılaşılmıştır. Son ekber erşed sistemi ile tahta geçen padişah II. Abdülhamit olup ekber erşed sistemi ne zaman kaldırıldı sorusunun cevabını vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve saltanatın kaldırılması ile beraber bu sistem de ortadan kalkmıştır.