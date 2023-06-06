Ekim Kaç Çekiyor? Ekim Kaçıncı Ay ve Kaç Gün Çeker?

Ekim ayı sıradan bir ay değildir. Mevsim değişikliğinin yaşandığı bir dönemi doğaya yaşatmaktadır. Sonbaharın gelmesiyle birlikte bu ayın adını duymaya başlarız. Ekim Kaçıncı Ay sorusunu cevaplandırırken de bulunduğu mevsimden yararlanabiliriz. Ek olarak her ayın yaşandığı gün sayısı vardır. Bugün sayısı 30 ve 31 gündür. Bu sayının ne kadar olduğunu öğrenmek ekim ayı kaç çekiyor, ekim kaç çekiyor sorularından geçmektedir. Hatta ekim ayı kaç gün çeker ile de hareket edebiliriz.

Ekim Kaç Çekiyor?

Ekim ayı çok güzel bir zamanın yaşanması demektir. Doğa güzel bir dönemini bırakıp yine güzel olan bir döneme geçiş yapmaktadır. Bu güzel dönemi, yemyeşil doğanın sarı ve turuncuyla buluşması olarak betimleyebiliriz. Aslında bu durum eylül ayı ile birlikte yaşanmaktadır. Eylül ayını ekim ayı takip ettiği için yine aynı özellikler ekim için de söylenebilir. Doğanın bu güzel halini ekim ayı içerisinde ne kadar görebileceğimiz ekim ayının kaç çektiğine bağlıdır.

Ekim Ayı 31 Gün Çeker.

Ekim Kaçıncı Aydır?

12 ayın olduğunu ve bu ayların başlangıcının ocak ayı olduğu kabul edilmiş bir bilgidir. Eğer ocak ayındaysak ve tarih atıyorsak, ay kısmına 01 yazmamız gerekir. Dolayısıyla yeni yılın başlangıcı, ilk ay ocak ayıdır. Sıra ekim ayına geldiğinde 10. ay olduğu ifade edilmelidir.