Ekin Eş Anlamlısı Nedir? Ekin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

TDK' ya göre ekin kelimesi, tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum; firez olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre ekin kelimesi tahıl ürünü, ekim yapılmış arazi veya tarımsal üretim için kullanılan tarlayı ifade etmek gibi çeşitli durum ve alanları karşılayabilir. Tanımları çeşitlendirmek ve doğru bağlamda kullanabilmek için ekin eş anlamlısı nedir, ekin kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına uygun ifadeler oluşturabiliriz.

Ekin Kelimesi Eş Anlamlısı Nedir?

Ekilip biçilen tarımsal ürün ve alanları ifade eden ekin kelimesinin eş anlamlısı ürün ve mahsul kelimeleridir.

Ekin Kelimesinin Eş Anlamı olan Sözcük

Ekin ve mahsul kelimelerinin yanı sıra anlamı çeşitlendirmek için kültür ve tarım sözcükleri de benzer anlamlarda kullanılabilir.

Ekin Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Ekin kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;