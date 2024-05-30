Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ekin Eş Anlamlısı Nedir? Ekin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.5.2024 13:16 Son Güncelleme: 30.5.2024 13:16

Ekin Eş Anlamlısı Nedir? Ekin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde anlamı çeşitlendirmek ve ifadeleri zenginleştirmek için kullanılır. Farklı kelimeler ile aynı anlamı değişik şekillerde oluşturmamızı sağlayan eş anlamlı kelimeler dilde çeşitliliği sağlar. Bu şekilde dilde çeşitliliği sağlayan kelimelerden biri de ekin kelimesidir. Ekin kelimesi genel olarak dilimizde tarımla ilgili ifadeleri karşılar. Tarımla ilgili alanlarda ifadeleri çeşitlendirmek için ekin eş anlamlısı nedir, ekin kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına örnek verebiliriz.

Ekin Eş Anlamlısı Nedir? Ekin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

TDK' ya göre ekin kelimesi, tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum; firez olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre ekin kelimesi tahıl ürünü, ekim yapılmış arazi veya tarımsal üretim için kullanılan tarlayı ifade etmek gibi çeşitli durum ve alanları karşılayabilir. Tanımları çeşitlendirmek ve doğru bağlamda kullanabilmek için ekin eş anlamlısı nedir, ekin kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına uygun ifadeler oluşturabiliriz.

Ekin Kelimesi Eş Anlamlısı Nedir?

Ekilip biçilen tarımsal ürün ve alanları ifade eden ekin kelimesinin eş anlamlısı ürün ve mahsul kelimeleridir.

Ekin Kelimesinin Eş Anlamı olan Sözcük

Ekin ve mahsul kelimelerinin yanı sıra anlamı çeşitlendirmek için kültür ve tarım sözcükleri de benzer anlamlarda kullanılabilir.

Ekin Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Ekin kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;

  • Çiftçiler bu yıl olumsuz hava koşullarından dolayı beklenen miktarda ürün hasat edemedi.
  • Mahsuller bir önceki yıla göre daha bereketliydi.
  • Tarım alanları yağışların beklenen düzeyde olmamasından dolayı kurumaya başladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekin Eş Anlamlısı Nedir? Ekin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA