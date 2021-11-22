Kendimizi ifade etmek için kullandığımız her kelimenin farklı anlamı ve eş anlamı bulunur. Bazı kelimeler ise çok anlamlıdır. Bu kelimeler farklı cümleler içinde kullanıldığında değişik anlamları karşılar. Bu özeliğe sahip olan kelimelerden biri de ekmek kelimesidir. Ekmek kelimesinin kökeni, alamı ve eş anlamlısı hakkında tüm merak edilenleri ise sizler için bir araya getirdik. İşte, Ekmek eş anlamlısı nedir? Ekmek kelimesinin eş anlamlısı ile kurulabilecek cümle örnekleri.

Ekmek kelimesinin anlamı

Ekmek kelimesi Türkçede iki farklı anlamlı karşılar. Ekmek kelimesi Türkçede fiil olarak kullanılabilir. Bu özelliği ile Türk Dil Kurumu'na göre ekmek kelimesi bir bitkiyi ya da ürünü üretmek amacı ile toprağa / araziye tohum serpiştirmek, gömmek anlamını taşır. Bunun yanı sıra ekmek kelimesi görüşülmek istemeyen bir kişiyi bekletmek olarak da kullanılabilir. Ekmek kelimesi fiil dışında temek gıda maddesi olan, yenilebilen, un ve sudan yapılan besin maddesini adlandırmak amacıyla da kullanılır. Bu yönü ile çok anlamlı olan ekmek kelimesi hem gerçek hem de mecaz anlamlı olarak cümlelerde yer alır.

Ekmek kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede 3 farklı durumu tanımlayan, hem isim hem de fiil olan ekmek kelimesinin eş anlamlılarını serpmek, savuşturmak ve atlatmak olarak sıralayabiliriz. Bu eş anlamlı kelimeler, ekmek kelimesinin fiil durumu için kullanılır. Kişiler cümle içerisinde ekmek kelimesi yerine serpmek, savuşturmak ya da atlatmak kelimelerini kullanır ise cümlede bir anlatım bozukluğu meydana gelmez.

Ekmek kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Ekinlerini ekmek için uzunca süre bekledi.

Ne ekersen onu biçersin.

Ekmek elden su gölden yaşadığı için geçim derdinin ne olduğunu bilmezdi.

Akrabalar ile buluşmayı ekti.

Ekmek kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım