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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:34

Ekmek eş anlamlısı nedir? Ekmek kelimesinin eş anlamlısı

Ekmek eş anlamlısı nedir? Ekmek kelimesinin eş anlamlısı

Günlük hayatta dışarıda pek çok kelime duyar ve okuruz. Duyduğumuz ve okuduğumuz bu kelimelerin anlamlarını her zaman tam olarak bilemeyebiliriz. Bu yüzden de sözlük ve internet yardımı ile bilmediğimiz kelimelerin etimolojisini, anlamını ve eş anlamlılarını araştırırız. Bazı kelimeler ise Türkçede iki farklı anlam için de kullanılır. Bu kelimelerden en bilineni ekmek kelimesidir. Ekmek kelimesi hem bir fiilken hem de temek gıda maddelerinden biridir. İşte, Ekmek eş anlamlısı nedir? Ekmek kelimesinin eş anlamlısı her şey.

Kendimizi ifade etmek için kullandığımız her kelimenin farklı anlamı ve eş anlamı bulunur. Bazı kelimeler ise çok anlamlıdır. Bu kelimeler farklı cümleler içinde kullanıldığında değişik anlamları karşılar. Bu özeliğe sahip olan kelimelerden biri de ekmek kelimesidir. Ekmek kelimesinin kökeni, alamı ve eş anlamlısı hakkında tüm merak edilenleri ise sizler için bir araya getirdik. İşte, Ekmek eş anlamlısı nedir? Ekmek kelimesinin eş anlamlısı ile kurulabilecek cümle örnekleri.

Ekmek kelimesinin anlamı

Ekmek kelimesi Türkçede iki farklı anlamlı karşılar. Ekmek kelimesi Türkçede fiil olarak kullanılabilir. Bu özelliği ile Türk Dil Kurumu'na göre ekmek kelimesi bir bitkiyi ya da ürünü üretmek amacı ile toprağa / araziye tohum serpiştirmek, gömmek anlamını taşır. Bunun yanı sıra ekmek kelimesi görüşülmek istemeyen bir kişiyi bekletmek olarak da kullanılabilir. Ekmek kelimesi fiil dışında temek gıda maddesi olan, yenilebilen, un ve sudan yapılan besin maddesini adlandırmak amacıyla da kullanılır. Bu yönü ile çok anlamlı olan ekmek kelimesi hem gerçek hem de mecaz anlamlı olarak cümlelerde yer alır.

Ekmek kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede 3 farklı durumu tanımlayan, hem isim hem de fiil olan ekmek kelimesinin eş anlamlılarını serpmek, savuşturmak ve atlatmak olarak sıralayabiliriz. Bu eş anlamlı kelimeler, ekmek kelimesinin fiil durumu için kullanılır. Kişiler cümle içerisinde ekmek kelimesi yerine serpmek, savuşturmak ya da atlatmak kelimelerini kullanır ise cümlede bir anlatım bozukluğu meydana gelmez.

Ekmek kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Ekinlerini ekmek için uzunca süre bekledi.
  • Ne ekersen onu biçersin.
  • Ekmek elden su gölden yaşadığı için geçim derdinin ne olduğunu bilmezdi.
  • Akrabalar ile buluşmayı ekti.

Ekmek kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Başından geçenleri savuşturmaya çalışırken daha da bocaladı.
  • Tohumları toprağa serpmeye başlamadan önce dinlenmesi gerekti.
  • Polisleri atlatmak için bin bir yalan başvurdu.

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