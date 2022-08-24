Ekolojik Ayak İzi Nedir? Ekolojik Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır ve Nasıl Azaltılır?

Ekoloji bir dengedir. Genel itibariyle eğer tasarruf yapmaz, yenilenemeyen enerji kaynaklarını bu hızda tüketmeye devam edersek sonunun kötü olacağı bir gerçek. Peki ya bunu önlemek isteyen ekolojik ayak izi nedir? Ekolojik ayak izi sayesinde dünyadaki dengeyi daha uzun yıllar korumak pek tabii mümkündür. Ekolojik ayak izi hesaplama nasıl yapılır? Sorusunun cevabını bilmek ve ekolojik ayak izi nasıl azaltılır konusunda bilgi sahibi olmak günümüzde son derece önemlidir.

Ekolojik Ayak İzi Nedir?

İnsan eylemlerinin sonucunda bozulan ekosistem dengelerini hesaplamak için ekolojik ayak izi kavramı son derece önemlidir. Ekosisteme geri kazandırılması amaçlanan dengeyi hesaplayabilmek adına da ekolojik ayak izi yöntemi geliştirilmiştir. Başka şekilde anlatmak gerekirse insanoğlu doğadan aldığı kaynaklar sonucunda dünyanın doğal dengesini bozmaktadır. Ekolojik ayak izi sayesinde dünyanın yaşamına devam edebilmesi için gereken denge miktarı hesaplanır ve buna da dünya sayısı denmektedir.

Toplumlar yıllar içerisinde gelişmiştir ve tüketime ihtiyaç her zamankinden fazla hale gelmiştir. Bu da üretimin fazlalaşmasını doğurmuştur. Bu hızlı ve büyük miktardaki değişim de doğal kaynaklar ile hammaddelere büyük bir yüklenmeye sebep olmuştur. Tüm bu etkenlere kentleşme ve nüfus artışıyla birlikte teknolojik gelişmeleri de eklediğimizde doğa, insanların talepleri karşısında yetemez olmuş ve yenilenemeyen enerji kaynakları hızla tükenmeye başlamıştır. Bu da ekosistemin dengesinin bozulması demek oluyor.

Sanayi devriminden sonraki süreçte hızla teknolojik bir atılım gerçekleştiren dünyamızda 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde; doğa üzerindeki hasar fark edilir bir seviyeye ulaşmıştır. Bu ilerici atılımların negatif gelişmeleri üzerine 1990'lı yılların sürdürülebilirlik savunucusu Mathis Wackernagel ve ekolojist William Rees, ekolojik ayak izi kavramını dünyaya tanıtarak ekolojik sürdürülebilirliği hesaplayan bir doğal kaynak hesaplama aracı oluşturmayı hedeflemişlerdir.

Doğaya verilen zararı minimum düzeye indirmek amacıyla (hatta mümkünse yok etmek amacıyla) ortaya atılan ekolojik ayak izi, doğal kaynakların ömürlerinin ölçülebilmesini de hedefler.

Ekolojik Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Ekolojik ayak izini doğru hesaplayabilmek, daha iyi tasarruf yapıp dünyadaki enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmemizi sağlayacaktır. Ekolojik ayak izinin hesaplanması adına bir formül kullanmak yerinde olacaktır. Aşağıda ekolojik ayak izi hesaplamasının formülü verilmiştir.

Ekolojik Ayak İzi (ha) = Tüketim x Üretim Alanı x Nüfus

Ekolojik Ayak İzini Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

Ekolojik ayak izini azaltarak dünyaya daha fazla fayda sağlamak elbette mümkün. Aşağıda ekolojik ayak izini azaltmak için yapılabilecek bazı önlemler verilmiştir.