Ekolojik Denge Nedir? Biyoloji Terimi Olarak Ekolojik Denge Ne Demek ve Nasıl Korunur?

Ekolojik denge konusunda son yıllarda vatandaşın ilgisi arttığı gibi bilim camiasında da konunun önemi dolayısıyla ekoloji kavramı üzerine gidilmeye başlandı. Pek çok bilim insanı ekolojik denge nasıl korunur? Hakkında detaylı araştırmalar yapıyor ve bilim dünyasına katkı sunmak için çabalıyor. Biz de bu içeriğimizde biyoloji terimi olarak ekolojik denge nedir? sorusunu ele aldık. Aynı zamanda içerikte ekolojik denge nasıl korunur? Sorusunun cevabını da bulacaksınız.

Ekolojik Denge Nedir?

Ekolojik denge dünyadaki yaşamı hem hayvanlar hem de insanlar açısından devam ettirebilmek açısından belki de en fazla önem verilmesi gereken şeydir. Bu farkındalığın toplumda oluşması nedeniyle ekolojik denge ne demek? gibi soruların sıklığı artmış vaziyette. Bir biyoloji terimi olarak ekolojik denge ne demek ve ekolojik denge nasıl korunur? Gibi soruların cevabını konunun önemini de dikkate alarak akıcı bir şekilde yanıtlamaya çalıştık.

Kısaca tanımlamak gerekirse ekolojik denge, bütün canlı türlerinin hayatta kalmasını ve çevreyle uyumlu bir şekilde varlığını devam ettirmesini sağlayan önemli bir sistemdir. Bu sistemde insanlar ile hayvanlar ve bitkiler devamlı olarak bir etkileşim halindedir.

Uygarlığımız, sanayileşme oranını son iki yüz yılda son derece yüksek seviyelere çıkartmadan önce Dünyadaki ekolojik düzen aslında son derece tutarlı ve düzgün bir biçimde ilerliyordu. Fakat büyük ve devasa fabrikaların kurulması, insan ömrünün uzaması sonucunda dünyadaki nüfus fazlalığı ve sanayileşme oranı hiç olmadığı kadar yükseldi. Bu da beraberinde doğal kaynakların çok hızlı bir şekilde azalmasına ve yenilenebilir olmayan kaynaklarda kıtlık yaşanmasına sebep oldu. Ayrıca birçok sektörden yayılan zararlı gazlar da ekolojik dengenin bozulmasında etkili oldu.

Ekolojik Denge Bozulursa Ne Olur?

Yukarıda da dikkat çektiğimiz gibi, günümüzde ekolojik denge hiçbir problem olmadan son derece sağlıklı bir şekilde korunuyor dersek, doğruyu söylemiş olmayız. Ekolojik denge özellikle 18 ve 19. Yüzyıllarda gerçekleşen Sanayi Devrimi'nden sonra bozulmaya başladı ve üretim yerlerinin sıklığı artıp dünya nüfusu fazlalaşmaya başlayınca da bu negatif durum kuvvetini arttırdı. Ekolojik dengenin bozulduğunda nasıl sonuçlar vereceğini anlamak için önce ekolojik dengeyi bozan unsurlara göz atmakta fayda var.

Endüstriyel üretimin büyümesi ve dev bir sektör haline gelmesi.

Dünyanın bütün kıtalarındaki nüfus yoğunluğunun fazlalaşması.

Ağaçların ve ormanların kesilip buradan doğan boşluğa bina yapılması.

Hayvancılıktan doğan bir sorun olarak ineklerin fazlaca sera gazı salgılaması.

Pek çok sanayi sektöründe kimyasal ürünlerin kullanımının sıklığı.

Petrol ve benzin kullanımının dünyada çok büyük oranlara ulaşması.

Çarpık kentleşme.

Çevre kirliliği hakkında pek bilinçli olmayan insanların uyarılar ve önemleri önemsememesi.

Plastik kullanımının son derece fazla olması.

Peki ya ekolojik dengenin bozulmasının sonuçları nelerdir?

Eğer ekolojik dengenin bozulmasını önleyemezsek önümüzdeki yıllar muhtemelen binlerce hayvanın nesli tükenecek.

Farklı bölgelerde mevsimsel sıcaklıklar yükselecek veya azalacak.

Yeşil bölgelerin sayısı düşecek ve atmosferdeki oksijen miktarı düşecek.

Küresel ısınma, ekolojik dengenin yaşadığı tahribatın en belirgin göstergelerinden biri olarak etkisini arttıracaktır.

Sel ile kıtlık gibi tarihte kaldığı düşünülen doğal felaketler yeniden sık sık yaşanacak.

Ekolojik Denge Nasıl Sağlanır?

Ekolojik dengeyi korumak adına her kesimden insanın atabileceği somut adımlar vardır. Örneğin öncelikle devletlerin okullarda ve halk eğitim merkezlerinde doğa sevgisi hakkında bolca farkındalık yaratması, vatandaşın da uyarılar ve telkinlere uyması gerekir. Doğayı kirletmeden yaşamamız gerektiği gibi yeşil alanların sayısının düşmemesi adına da her kesilen ağaçlar yerine 100 adet fidan dikimi yapılmalı. Üretim çok büyük bir sektör olduğu için fabrika bacalarına muhakkak havanın kirlenmesini önleyecek filtreler takılmalıdır. Dinimiz ve kültürümüzde sık sık söylendiği gibi de israftan kaçınılmalıdır ve suların temiz tutulmasına özen gösterilmelidir.