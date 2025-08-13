Ekonomi olimpiyatlarında bronz madalya gururu

Lise öğrencisi Demir Alp Tuncel, Bakü'de düzenlenen Uluslararası Ekonomi Olimpiyatları'nda (IEO) bronz madalya kazandı. 53 ülkenin yarıştığı organizasyonda Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) 11'inci sınıf Uluslararası Bakalorya (IB) Ekonomi öğrencisi Tuncel, ekonomi ve finansal okuryazarlık alanındaki güçlü bilgisi ve analitik becerileri sayesinde bronz madalya aldı. Lise düzeyinde ekonomi, işletme ve finans alanlarına ilgi duyan öğrenciler için düzenlenen IEO, bu alanda dünyanın en prestijli platformları arasında yer alıyor.