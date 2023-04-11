Ekonomik Değeri Olan Kayaçlara Ne Denir? Ekonomik Değeri Olan Kayaçlar Nelerdir?

Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir sorusunu coğrafya bilimi ekseninde cevaplayabiliriz. Konu hakkında etraflıca düşünüldüğünde kayaçların ekonomiyi ilgilendirdiğini de anlarız. Bu kayaçlar, maddi kazanç sağlayanladır. Bu şekilde bir ayrım yaptıktan sonra Ekonomik değeri olan kayaçlar nelerdir sıralamasını yapmalıyız. Kayaçlar arasında kategoriler oluşturmalıyız ve bahsedilen özelliktekileri ayrıştırmalıyız. Ayrıştırdığımız zaman doğru başlık için Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral mi denir sorusuna cevap bulmalıyız.

Ekonomik Değeri Olan Kayaçlara Ne Denir?

Kayaçlar tek düze özellikte değillerdir. Kategorileri vardır ve her bir kategorinin özelliği birbirinden farklıdır. Farklı olan sadece özellikleri değildir. Görünüşleri de bu farklılık içerisine girmektedir. Bu doğrultuda magmatik, tortul ve başkalaşım kayaçlarından bahsetmek mümkündür. Bu kayaç türleri oluşum şekillerine göre isimlendirilmiştir. Her birinin temsil ettiği unsur farklıdır. Kategorize ettiğimiz bu üç grubu da coğrafya bilimi alanında görürüz. Çünkü kayaçlar yer yüzünü ilgilendiren konulardır. Aynı zamanda kayaçlar ile ilgilenenler jeologlardır. Dolayısıyla kayaçlar konusunu coğrafya bilimi etrafında düşünürüz. Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir sorusuna da yine bu doğrultuda cevap ararız. Bu sorunun cevabı ise madendir.

Ekonomik Değeri Olan Kayaçlar Nelerdir?

Ekonomik değeri olan kayaçlar coğrafya bilimi için önemli olduğu kadar ülke ekonomisine kattığı değer de fazladır. Bu sebeple ekonomik değeri olan kayaçları, yer yüzünü ilgilendiren bir konu olarak ele almak yerine ekonomi etrafında değinmek daha verimli olacaktır. Bu noktada ekonomik değeri olan kayaçların ekonomiye kattığı değer kısmında ithalat ve ihracata değinmek mümkündür. Bu gibi durumlar ülkenin ekonomisini doğrudan etkiler. Türkiye değeri olan kayaçlar konusunda şanslı bir ülkedir. Baktığımız zaman ekonomik değeri olan kayaçların altın, elmas, bakır, krom, bor gibi madenlerdir.

Ekonomik Değeri Olan Kayaçlar

Ülkemizde ekonomik değeri olan birçok maden yatağı vardır. Ülkemizin her bölgesinde çeşitli madenlerin çıkarıldığı kayaçlar vardır. Bu sebeple de bu konuda zengin bir ülkeyiz. Çeşitli ekonomik değeri olan kayaçlar vardır. Bu kayaçlar doğru işlendiği takdirde ekonomik değer kazanır ve ülke ekonomisine destek olur. Bu kayaçların bazıları şu şekildedir:

Demir

Boksit

Bakır

Krom

Bor

Kükürt

Civa

Fosfor

Kömür

Elmas

Altın

Ekonomik Değeri Olan Kayaçlara Mineral Mi Denir?

Ülkemizde ekonomik değeri olan kayaçlar vardır. Hatta bu kayaçların çıkarılması için maden ocakları da vardır. Örneğin Balıkesir ili bu konuda zengin bir yerdir. Çünkü ekonomi değeri olan kayaçlar kategorisindeki altın, bu bölgenin yer altında vardır. Yine ekonomik değeri olan bor da Balıkesir de çıkarılmaktadır. Ekonomik değeri olan bakır yatağını ise Siirt ilinde görmek mümkündür. Bu örnekler çoğaltılabilir. Ekonomik değeri olan kayaçların ortak bir adı vardır. Bu ortak ad mineral değildir. Bu noktada bu ortak ad için maden demek gerekir.