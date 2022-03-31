Ekonomik Faaliyetler Nelerdir? Dördüncül, Üçüncül, İkincil Ve Birincil Ekonomik Faaliyet Türleri Nelerdir?

Ekonomi, toplumları ve toplum standartlarını doğrudan etkileyen etkenlerden birisidir. Sektörlerin nabzını, yaşam standartlarını ve dahi sosyo-kültürel yaşamı belirleyen ekonomik faaliyetler dünya genelinde sınıflandırılmıştır. Peki, bu ekonomik faaliyetlerin özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Ekonomik Faaliyetler Ve Özellikleri Nelerdir?

Toplumu oluşturan insanlar hayatlarını sürdürebilmek ve belli standartları oluşturabilmek için çeşitli sektörlerde mesleklerini icra ederler, bu durumun neticesinde ekonomik faaliyetler meydana gelir.

Bahsi geçen ekonomik faaliyetler dünya genelinde aynı sınıflandırma ile 4 başlığa ayrılır. Ekonomik faaliyetleri ve özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;