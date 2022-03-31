Ekonomik Faaliyetler Nelerdir? Dördüncül, Üçüncül, İkincil Ve Birincil Ekonomik Faaliyet Türleri Nelerdir?

Ekonomi, toplumları ve toplum standartlarını doğrudan etkileyen etkenlerden birisidir. Sektörlerin nabzını, yaşam standartlarını ve dahi sosyo-kültürel yaşamı belirleyen ekonomik faaliyetler dünya genelinde sınıflandırılmıştır. Peki, bu ekonomik faaliyetlerin özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
Ekonomik Faaliyetler Ve Özellikleri Nelerdir?
Toplumu oluşturan insanlar hayatlarını sürdürebilmek ve belli standartları oluşturabilmek için çeşitli sektörlerde mesleklerini icra ederler, bu durumun neticesinde ekonomik faaliyetler meydana gelir.
Bahsi geçen ekonomik faaliyetler dünya genelinde aynı sınıflandırma ile 4 başlığa ayrılır. Ekonomik faaliyetleri ve özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;
- Birincil Ekonomik Faaliyetler: Bu ekonomik faaliyet icra edilirken temel sermaye direkt veya dolaylı olarak çevreden temin edilir. Hayvancılık, tarımcılık, balıkçılık, madencilik ve ormancılık sektörleri birincil ekonomik faaliyetlerin başında gelir .
- İkincil Ekonomik Faaliyetler: Bu ekonomik faaliyetler icra edilirken, birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen ham madde ve yarı işlenmiş maddeler işlenerek yeni ürünler üretilir. İmalat endüstrisi ve maden işleme ikincil ekonomik faaliyetlere örnektir.
- Üçüncül Ekonomik Faaliyetler: Herhangi bir ham maddeye ihtiyaç duymadan ve üretim yapmadan, diğer ekonomik faaliyetlere ve kamuya hizmet ile ürün sağlayarak yapılan ekonomik faaliyet türüdür. Bankacılık, sağlık, turizm, güvenlik, eğitim ve ulaşım üçüncül ekonomik faaliyetlere örnektir.
- Dördüncül Ekonomik Faaliyetler: Bu ekonomik faaliyetler gelişen teknoloji ile birlikte bilgi toplama, bilgi yayma ve bilgi işleme sektörlerini kapsar. Web tasarım, online işlemler, reklam sektörü, bilişim sektörü bu ekonomik faaliyetlerin başında gelir.