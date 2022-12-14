Ekonomiye değer katmak için kızlar kodlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yazılım sektöründe kadınların daha çok söz sahibi olması için Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdi. "Reeder ile Kızlar Kodlar Projesi''yle mesleki ve teknik eğitim Anadolu liselerinde öğrenim gören kız öğrencilere eğitim destekleri sağlanarak ekonomiye değer katan sorumlu nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanacak. Proje kapsamında kız öğrencilerin mesleklerinde yazılım kullanma becerilerini arttırmak amacıyla kodlama eğitimleri verilecek. Kız öğrencileri geleceğin başarılı kadın yazılımcıları, mühendisleri ve bilim insanları olmaları için destekleyen proje ilk olarak Samsun, İstanbul, Manisa, Mersin ve Gaziantep illerinde uygulanacak.

2 BİN 500 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Kızlar Kodlar projesiyle mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören 12-18 yaş aralığında en az 2 bin 500 kız öğrenciye ulaşılacak. Kız öğrencilere, okul yönetimi ve öğretmenleri aracılığı ile çevrimiçi eğitim portalı reelab.com.tr üzerinden bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan "STEAM" eğitimi verilecek. İlk aşamada, 5 ilde 50 okulda eğitim gören kız öğrenciler reelab.com.tr uygulaması ile tasarım odaklı düşünme, 3 boyutlu tasarım, algoritmalar, oyun tasarımı, arduino ile kodlama ve mobil programlama dersleri görecek. Reelab.com.tr eğitimlerini ve sınavını başarıyla tamamlayan 250 kız öğrenciye, her ilde 2 gün sürecek uygulamalı yüz yüze atölyeler ile öğrenilen teorik bilgileri pratiğe dönüştürme ve ilk prototiplerini üretme imkânı sunulacak. Çevrimiçi ve yüz yüze atölye eğitimlerine katılan öğrencilere sertifikalar verilecek. Projenin sonunda öğrencilere staj imkânları tanınacak.

KIZLARIMIZI GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLIYORUZ

Projenin tanıtımında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener "Bir toplumda kız çocukları daha nitelikli hale gelirse her şey değişir. Mesleki ve teknik eğitimi geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sektörle iş birliği içerisinde tüm hızıyla devam ediyor. Proje ile mesleki ve teknik eğitimde eğitim gören kız öğrencilerimizin kodlama eğitimleri alarak geleceğe hazırlanması, geleceğin mesleklerine sağlanacaktır" dedi. Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral: "Ülkemize teknoloji üretimi geleneği kazandırmanın yanı sıra, hissedarlarının ve çalışanlarının çoğunluğu kadınlardan oluşan bir firmanın bayrağını taşıyor olmak bizi gelecek nesiller için umutlu kılıyor. İlk günden beri, korkularımızı aşmanın tek yolu bilgilenmektir, diyoruz ve genç beyinlerin bilimin gücüyle kendi yollarını açarak hepimize liderlik edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.