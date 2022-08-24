Ekosistem Nedir? Biyoloji Terimi Olarak Ekosistem Ne Demek ve Neleri Kapsar?

Ekosistem söz konusu olduğunda pek çok bilim insanı, akademisyen, kurum, kuruluş ve bağımsız araştırmacı belli birer fikir sahibidirler ve bu fikirleri çeşitli dergiler veya gazetelerde yayınlar, makale ya da kitaplar yazarak bilim dünyasına ekosistem konusunda katkı sağlamaya çalışırlar. Peki tüm bu bilgilere bakıldığında biyoloji terimi olarak ekosistem ne demek? Ekosistem çalışmalarına artık günümüzde çok daha fazla bütçe ve imkân tanıdığı ortada. İşte Ekosistem nedir? Sorusuyla birlikte ekosistem neleri kapsar? Sorusunun cevabı…

Ekosistem Nedir?

Dünyada çevre bilimine olan ilgi arttıkça ekosistem ne demek? sorusu da günümüzde daha sık sorulan popüler bir soru halini almıştır. Ekosistem nedir kısaca anlatmaya çalıştığımız içeriğimizde bir biyoloji terimi olarak ekosistem ne demektir ve ekosistem neleri kapsar? Sorularına da yanıt verdik.

Ekosistem, bir bölgede bulunan canlılar ile bu canlıların çevresindeki cansız varlıkların birbirleri arasındaki ilişkilerinden doğan ve devamlılık arz eden bir ekolojik sistemdir. Başka şekilde ifade etmek gerekirse ekosistem; hayvanlar veya bitkiler ile hava, toprak veya güneşin birbirleri arasındaki etkileşimi anlamına gelmektedir.

Tek bir çeşit ekosistemden bahsetmek mümkün değildir. Ekosistem dediğimiz kavram hem karasal hem de su olacak şekilde ikiye ayrılmaktadır. Karasal ekosistemler; orman, dağ, mağara veya vadi şeklinde listelenebilir. Su ekosistemleri de tuzlu veya tatlı sulardan oluşan ekosistemlere verilen adlardır. Su ekosistemlerine örnek vermek gerekirse akarsu, deniz veya bataklıkları sayabiliriz.

Ekosistemde canlı veya cansız bütün varlıkların üstlendiği bir görev vardır. Bir ekosistem minik bir su birikintisinden de oluşabileceği gibi, bir okyanus büyüklüğün de olabilir. Ekosistem tamamen doğal bir denge ve ahenk ile işler. Öyle ki herhangi bir varlık ekosistemden eksildiği zaman büyük ya da küçük mutlaka önemli bir etki bırakacak ve bu hassas dengeyi bozacaktır. Ayrıca canlı varlıkların kendi alıştıkları bir ekosistem vardır ve alışık olmadıkları rastgele bir ekosistemde yaşayamazlar.

Orman Ekosistemi Nedir?

Canlılara besin sağlama, barınma, korunma ve üremesi noktasında en uygun ortam koşullarını sağlayan ekosistem ormanlardır diyebiliriz. Bu sebeple en fazla türü ve canlıyı bir arada tutan ortamlar da bu orman ekosistemine dahil olan alanlardır. Gezegenimizde yaşayan canlıların çok büyük bir bölümü, Ekvator kuşağı civarındaki ormanlarda yaşarlar.

Orman ekosisteminde salyangoz, yılan, mikroskobik canlılar, çalılık, mantar, karınca, toprak solucanı, kırkayak gibi canlılar mevcuttur.

Orman ekosistemleri arasında en büyük orman ekosistemini Amazon Ormanları oluşturur.