EKPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? EKPSS sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte 2024 EKPSS sınav giriş belgesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan engelli kadrolarına girmek isteyen adaylar için EKPSS sınavı 28 Nisan Pazar günü düzenleniyor. Söz konusu sınavda adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulanacak. Adaylar elde ettikleri puan doğrultusunda açılan kadrolara iki yıl boyunca tercih başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2024 EKPSS kaç dakika ve kaç soru? EKPSS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte detaylar.
2024 EKPSS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapılacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, EKPSS'yi 81 ilde 97 sınav merkezinde gerçekleştireceklerini ifade etti. Sınav için 115 bin 146 adayın başvuru yaptığını ve 68 bin 922 kişinin görev alacağını bildiren Ersoy, EKPSS için 1284 bina ve 25 bin 53 sınav salonunun kullanılacağını belirtti.
EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Adaylar EKPSS giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
EKPSS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adaylar başvuruda bulunuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy,
"Sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvurdu. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek." açıklamasında bulundu.
"ADAYLARIMIZA UYGUN SINAV ORTAMINI SAĞLIYORUZ"
Adaylara, engel gruplarına göre uygun sınav ortamını sağladıklarına işaret eden Ersoy, "EKPSS'ye giren engelli adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Tekli salonda 19 bin 289 aday, toplu salonda 95 bin 857 aday sınava girecek." bilgisini verdi.
EKPSS'de adaylara 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandığı bilgisini paylaşan Ersoy, "109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı alacak. 318 ÖSYM temsilcisi sınavın uygun şartlarda uygulanmasını takip için sahada görevli olacak." ifadelerini kullandı.