Ekrem Akurgal Kimdir? Ekrem Akurgal Hayatı, Kitapları, Çalışmaları ve Eserleri

Edebi kişiliği ve çeşitli eserleriyle öne çıkan Ekrem Akurgal kimdir sorusu pek çok sanatseverin ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. Ekrem Akurgal çalışmaları ve eserleri ile tarihe damgasını vuran Türk akademisyen, yazar ve arkeolog olarak biliniyor. Peki, Ekrem Akurgal nasıl bir hayat yaşadı ve Ekrem Akurgal kitapları nelerdir? Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Ekrem Akurgal Kimdir?

30 Mart 1911 tarihinde Filistin Hayfa kentinin Tulkarem kasabasında doğan Ekrem Akurgal, henüz küçük yaşlardayken ailesi ile İstanbul'a taşındı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten hemen sonra Hukuk Fakültesi'ne kaydolan Ekrem Akurgal, bu süre içerisinde arkeoloji bursu kazandı. Ardından 1932 yılında Almanya'ya giderek 1940 yılına kadar ünlü bir arkeolog olan Gerhart Rodenwaldt'ın yanında arkeoloji eğitimi gördü.

Türkiye'ye döndüğü zaman ise, yazılı tez ile doçent olan ilk kişi unvanını kazandı. 1957 yılında ordinaryüs profesör oldu ve 1958 ila 1959 yıllarında dekanlık görevi yaptı. Arkeoloji kazılarına başladığında Çandarlı, Foça ve İzmir antik kentlerini buldu. Ayrıca Eriythrai Antik Kenti'ni ortaya çıkardı. Avrupa'da Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olarak yüksek tirajlı eserlerini yayımladı. Bunların yanı sıra Türk Sanat Tarihi Kürsüsü'nün kurulmasında da önemli rol oynadı. Berlin, Princeton ve Viyana Üniversitelerinde konuk profesör olarak ders verdi. 1 Kasım 2002 tarihinde ise İzmir'de hayata gözlerini yumdu.

Ekrem Akurgal Eserleri Nelerdir?

Ekrem Akurgal'ın eserlerini aşağıdaki gibi listeleyebiliriz: