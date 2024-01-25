Eksen eğikliği aynı zamanda yerküre üzerinde mevsimlerin oluşumundan sorumlu olarak bilinir. Bu durum nedeni ile bilim insanları zaman zaman çeşitli araştırmalar yaparak akıllardaki soruları gidermeyi amaçlar. Cevaplarını buldukları sorulardan bazıları da eksen eğikliği daha fazla olsaydı ne olurdu, dünyanın eksen eğikliği artarsa veya azalırsa neler olur sorularıdır.

Dünyanın Eksen Eğikliği Artarsa Neler Olur?

Eksen eğikliği 23° 27'den fazla olsaydı örneğin 330 olsaydı aşağıdaki durumlar meydana gelirdi:

Güneş ışınlarının dik açı ile geldiği sahalar genişlerdi.

Dönenceler 33 0, kutup daireleri ise 57° enlemden geçerdi.

kutup daireleri ise 57° enlemden geçerdi. Aydınlanma çizgisi normalinden daha fazla yer değiştirirdi.

Yıllık sıcaklık değerlerinin farkları artardı.

Gece ile gündüz arasında yaşanan fark artardı.

Kutup kuşağında sıcaklık artarken, ekvatoral kuşakta sıcaklık değerleri azalırdı. Orta kuşakta ise yazlar çok daha sıcak, kışlar ise çok daha soğuk olurdu.

Dünyanın Eksen Eğikliği Azalırsa Neler Olur?

Eğer eksen eğikliği 23° 27'den az olsaydı örneğin 15° olsaydı aşağıdaki durumlar meydana gelirdi: